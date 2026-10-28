CHP 29 Ekim'de Atatürk'ün “yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz” sözünü paylaştı - Son Dakika
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CHP 29 Ekim'de Atatürk'ün “yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz” sözünü paylaştı

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CHP 29 Ekim\'de Atatürk\'ün “yarın Cumhuriyet\'i ilan edeceğiz” sözünü paylaştı
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CHP 29 Ekim\'de Atatürk\'ün “yarın Cumhuriyet\'i ilan edeceğiz” sözünü paylaştı
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CHP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntüleri ile “Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz” sözleri yer aldı.

(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

Partinin, paylaşımında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntüleri ile "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözlerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
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