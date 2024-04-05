CHP, 56 yıl sonra Artvin Yusufeli'ni kazandı

UĞUR İSTANBULLU
CHP, 31 Mart yerel seçiminde 56 yıl sonra Artvin Yusufeli'ni kazandı. Göreve başlayan Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci, "56 yıl aradan sonra partimiz ilk defa mazbata almıştır. Bu mazbatanın sahibi olan Yusufeli halkı, kime, ne zaman mazbatayı vereceğini gayet iyi biliyor. Bu saatten sonra parti rozetimizi bir kenara bıraktık. Yeni rozetimiz buradadır; Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağıdır" dedi.
CHP'nin 56 yıl sonra seçimi kazandığı Artvin Yusufeli'nde belediye başkanı seçilen Barış Demirci, AKP'li eski Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'nden devir teslim töreniyle görevini devraldı. Törene, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, İl Başkanı Orhan Atan, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Yusufeli İlçe Başkanı Eylem Polat ve vatandaşlar katıldı. Demirci, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"YENİ ROZETİM ATATÜRK VE TÜRK BAYRAĞIDIR"
"Bugün Yusufeli için tarihi bir gün. 56 yıl aradan sonra partimiz ilk defa mazbata almıştır. Bu mazbatanın sahibi olan Yusufeli halkı, kime, ne zaman mazbatayı vereceğini gayet iyi biliyor. Bu saatten sonra parti rozetimizi bir kenara bıraktık. Yeni rozetimiz buradadır; Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağıdır. Bir çift mavi gözün ışığında, Türk bayrağı gölgesinde ilçemize hizmet etmeye hazırız. Biliyorum ki ilçemizde çok sıkıntılar var. Yeni kurulan bu ilçede insanların yaşayabileceği, rahat rahat gezebileceği, sosyal imkanları, sağlık imkanları, eğitim imkanları olan bir şehrin inşası yolunda verilen bu mazbatanın hakkını sonuna kadar yerine getireceğime buradan herkesin önünde söz veriyorum. Bu mazbatanın onurunu, sorumluluğunu, gururunu yaşamak bizlere nasip oldu ama sizlerin sayesinde. İyi ki varsın Yusufeli, iyi ki varsınız."
"YUSUFELİNİ ALDIĞIMIZDA BEN DÖRT YAŞINDAYMIŞIM"
CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da "Saygıdeğer belediye başkanım biz Yusufeli'ni aldığımızda en son ben 4 yaşındaymışım ve Barış yokmuş. Büyük bir başarı ve bu başarının mimarı Yusufeli halkıdır, CHP'nin üyeleridir. Kadın ve gençlik kollarımızdar. Oy versin ya da vermesin bütün Yusufelililerdir" dedi.
CHP Yusufeli İlçe Başkanı Eylem Polat ise "Bugün mübarek gün, aynı zamanda Avukatlar Günü ve mesleğe başlamamda etkin olan üstadım Barış Başkan yeni bir göreve başladı ve layıkıyla başaracağına inanıyorum. Başarılar diliyorum, aynı yolda beraber yürüyeceğiz. Örgütüme ve Yusufeli halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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