CHP: AKP Özelleştirmeleri Seçim Stratejisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP: AKP Özelleştirmeleri Seçim Stratejisi

23.02.2026 00:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Yavuzyılmaz, AKP'nin 2026'ya kadar köprü ve otoyol özelleştirmeleriyle seçim öncesi para topladığını iddia etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti'nin 2026 yılı sonuna kadar 2 boğaz köprüsü ve 7 otoyolu özelleştirmeyi planladığını belirterek, "AKP tüm planlamasını 2026 yılı sonuna kadar; 2 Boğaz köprüsü ve 7 Otoyolu özelleştirmeye göre yapıyor. Zira 2027 yılı seçim yılı! AKP, millete ait varlıkları haraç mezat satarak, genel seçimler öncesinde önden toplu para tahsil etmenin peşinde!" dedi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait Anadolu ve Avrupa Otoyolları için yapılacak ihalelere "özelleştirme maddesi" eklendiğini ve ihale sürelerinin 250 günle sınırlandırıldığını iddia etti. Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"AKP'nin özelleştirme takvimini tespit ettik. AKP'nin, 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığı KGM Anadolu Otoyolu ve KGM Avrupa Otoyolu'nun bakım ve onarımıyla ilgili; 2026 yılında yapılacak yeni ihalelere 'özelleştirmeyle ilgili madde' eklettiğini, ihale sürelerini 250 günle sınırladığını ortaya çıkardık. Oysa son 10 yıldır aynı otoyollarla ilgili ihalele süreleri 700-450 gün aralığındaydı. Ayrıca ihalelerin sözleşme tasarılarında özelleştirmeyle ilgili hiçbir madde yoktu."

Buradan anlaşılıyor ki; KGM Anadolu Otoyolu ve KGM Avrupa Otoyolu'nun 250 gün (8 ay) içinde özelleştirilmesi planlanıyor. AKP tüm planlamasını 2026 yılı sonuna kadar; 2 Boğaz köprüsü ve 7 Otoyolu özelleştirmeye göre yapıyor. Zira 2027 yılı seçim yılı! AKP, millete ait varlıkları haraç mezat satarak, genel seçimler öncesinde, önden toplu para tahsil etmenin peşinde."

Kaynak: ANKA

AK Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP: AKP Özelleştirmeleri Seçim Stratejisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi

00:26
El Mencho’nun oğlununun yakalanma görüntüleri yayınlandı
El Mencho'nun oğlununun yakalanma görüntüleri yayınlandı
23:27
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
22:52
Çetenin gözü döndü Havalimanını böyle bastılar
Çetenin gözü döndü! Havalimanını böyle bastılar
22:35
İşte Meksika’dan görüntüler Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
İşte Meksika'dan görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
22:10
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
22:08
Meksika’da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Meksika'da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 01:31:01. #7.11#
SON DAKİKA: CHP: AKP Özelleştirmeleri Seçim Stratejisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.