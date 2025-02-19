CHP Alanya İlçe Başkanı Kandemir, Usulsüz Harcamaları İddia Etti - Son Dakika
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CHP Alanya İlçe Başkanı Kandemir, Usulsüz Harcamaları İddia Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Alanya Belediyesi'nin önceki dönemine ait usulsüz harcamalarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Kandemir, sahte evrakla müteahhit firmalara ödeme yapıldığını ve bu ödemelerin 31 Mart Seçimleri için harcandığını iddia etti.

19.02.2025 17:53  Güncelleme: 19:33
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(ANTALYA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Şubat ayı meclis toplantısında Alanya Belediyesi'nin önceki dönem yönetimi hakkındaki suç duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Kandemir, sahte evrakla Alanya Belediyesi'nden ödeme yapılan müteahhit firmanın 2018 yılında kurulduğunu ve kuruluşundan itibaren 31 Mart Seçimleri'ne kadar sadece Alanya Belediyesi'ne iş yaptığını belirterek, ürün satın alınmış gibi sahte evrak oluşturulduğunu ve ödemelerin Belediye hesabından nakit olarak yapıldığını iddia etti.

CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Şubat ayı meclis toplantısında kamuoyunun bilgisine sunulan suç duyurusuna ilişkin muhatapların sessizliğinin dikkat çektiğini belirterek, Alanya Belediyesi'nin önceki dönem yönetimine çok sert sözlerle yüklendi.

Kandemir, yapılan suç duyurusu hakkında kendilerine ulaşan bilgilere göre, 2018 yılında kurulan ve kuruluşundan itibaren 31 Mart Seçimleri'ne kadar sadece Alanya Belediyesi'ne iş yapan bir müteahhit firmadan açık ihale usulüyle temin edilmesi gereken bir tutarda doğrudan temin yöntemiyle ürün satın alınmış gibi evrak oluşturulduğunu ancak gerçekte herhangi bir mal veya hizmet satın alınmadığını; oluşturulan sahte evraka istinaden Alanya Belediyesi'nin hesaplarından nakit ödeme yapıldığını iddia etti. Kandemir, doğrudan temin usulüyle mal satın alınmış gibi ödeme yapılan firmanın gerçekte bu iş için fiyat teklifi dahi vermediği ileri sürdü.

Kandemir, kendilerine ulaşan bilgilere göre, Alanya Belediyesi'nin bütçesinden mal almadan ödenen paranın 31 Mart Seçimleri'nden önce Cumhur İttifakı adayı Adem Murat Yücel'in seçim kampanyasında harcandığını, suç duyurusuna konu paranın, dolaylı olarak maliye kaydı dahi olmayan iki sosyal medya yayıncısına aktarıldığının konuşulduğunu ifade etti. Kandemir, adı zikredilen kişilerin gerek seçim kampanyası sırasında gerekse 31 Mart Seçimleri sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve CHP'li Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve ekibine düşmanca ve asılsız içerikler üreten sosyal medya yayıncıları olduğunu dile getirdi.

"Usulsüz" harcamaları sordu

Kandemir, seçim meydanlarında "20 yıldır siyasetin içindeyim, böyle kirli siyaset görmedim" diye bağıranların, şimdi Alanya Belediyesi'nin kasasından yaptıkları bu usulsüz harcamaları nasıl açıklayacaklarını merak ettiklerini vurguladı.

"Korsan pankartçılara da ödemeyi Alanya Belediyesi'nden mi yaptınız?"

Kandemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı mitingde bir partinin eski üyesi ve eski ilçe başkanı tarafından çete üyeleri ve emlak simsarlarına yaptırılan korsan pankart eylemini hatırlatarak, "Korsan pankart eyleminin organizatörlerinden birisinin dönemin belediye başkanının danışmanı olduğunu biliyoruz. Bu durumda sormak gerekiyor; korsan pankart açtırdığınız çeteciklere ödemeyi de Alanya Belediyesi'nin kasasından mı yaptınız?" diye sordu.

Kandemir, herhangi bir mal alınmadan sahte evrakla Alanya Belediyesi'nden ödeme yapılan müteahhit firmanın 2018 yılında kurulduğunu ve kuruluşundan itibaren 31 Mart Seçimleri'ne kadar sadece Alanya Belediyesi'ne iş yaptığını belirterek, "Söz konusu firmaya Alanya Belediyesi'nden ödenen her bir kuruş titizlikle incelenmelidir. Muhatap müteahhit, suç duyurusuna konu olan tutarın kendisi için çok olmadığını, istenmesi durumunda geri getirebileceğini ancak kendisiyle uğraşılmasının bedeli olacağını söyleyerek Alanya Belediyesi yöneticilerini tehdit etmiş; kendisine tavsiyemiz, Alanya Belediyesi'nin parasını derhal geri getirmesi ve hesabını Adliyeye vermesi; halkın parasına el uzatan iflah olmaz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Alanya İlçe Başkanı Kandemir, Usulsüz Harcamaları İddia Etti - Son Dakika

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