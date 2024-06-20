CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Taşova'da Mahalle ve Köy Muhtarlarıyla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Taşova'da Mahalle ve Köy Muhtarlarıyla Buluştu

CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Taşova ilçesinde düzenlenen toplantıda mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Karagöz, konuşmasında mahalle ve köy muhtarlarının Türkiye Cumhuriyeti'nde başarılı işlere imza atılmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, CHP'nin birinci parti konumuna gelmesiyle birlikte vatandaşların CHP'ye olan desteğine dikkat çeken Karagöz, bu desteği iyi kullanmak istediklerini ve herkese eşit şekilde davranmak istediklerini belirtti. Toplantıya Taşova Belediye Başkanı, CHP Amasya İl Başkanı, İlçe Başkanı ve mahalle ve köy muhtarları da katıldı.

20.06.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Taşova ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Karagöz, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nde başarılı işlere imza atılmasının yolunun mahalle ve köy muhtarlarından geçtiğini söyledi.

Yaklaşık 3 ay önce yapılan seçimlerde CHP'nin birinci parti konumuna geldiğini belirten Karagöz, "Vatandaşlarımız CHP'ye bir kredi açtı ve birinci parti yaptı. Bu kredinin farkındayız ve bunu iyi kullanmak istiyoruz. Herkese eşit şekilde davranmak istiyoruz. Kamuda tasarrufun yapılmasına karşı değiliz ama bunun, yukarıdan başlayarak en aşağıdaki vatandaşlarımıza kadar inmesi gerekiyor. Atalarımızın bizlere bıraktığı ülkemizin kazanımlarının devam etmesi gerekiyor. Bizler de bu uğurda çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Toplantıya Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, CHP Amasya İl Başkanı İlker Küp, İlçe Başkanı Ömer Sayan ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

???????

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Reşat Karagöz, Milletvekili, Taşova, Amasya, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Taşova'da Mahalle ve Köy Muhtarlarıyla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim İşte Arda Güler’in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim! İşte Arda Güler'in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi
12:25 Depozito İade Sistemi başlıyor İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli
11:37 Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcının 3000 TL olmasını önerdi Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcının 3000 TL olmasını önerdi
11:10 Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam
10:02 Timur Cihantimur’un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi
11:31 Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe’yi görevliler durdurdu Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe'yi görevliler durdurdu
11:00 2 aileyi paramparça eden kazadan geriye sadece çocuklar kaldı 2 aileyi paramparça eden kazadan geriye sadece çocuklar kaldı
10:59 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:44 Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü Sevgilisinin üstünü başını parçaladı Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü! Sevgilisinin üstünü başını parçaladı
10:16 Dizi setine silahlı saldırı Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı Dizi setine silahlı saldırı! Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı
09:55 Altına yatırım yapanlar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları
09:45 Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü
09:27 Birlikte otele gittiği kız, duş sırasında film gibi plan yaptı Birlikte otele gittiği kız, duş sırasında film gibi plan yaptı
09:14 Özel’in “Bidon kafa zihniyeti“ dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim Özel'in "Bidon kafa zihniyeti" dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 13:10:52. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Taşova'da Mahalle ve Köy Muhtarlarıyla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement