CHP'li Belediye Başkanları ve Milletvekilleri Özarslan'ın İstifasının Ardından Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'li Belediye Başkanları ve Milletvekilleri Özarslan'ın İstifasının Ardından Toplandı

09.02.2026 21:17  Güncelleme: 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ev sahipliğinde, CHP Ankara İl Başkanı ve partililer, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından partinin izleyeceği stratejiyi ele almak üzere bir araya geldi.

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Yasin KABADAYI

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, belediye başkanları, Ankara milletvekilleri, Ankara'da siyaset yapan Parti Meclisi (PM) üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) üyeleri bir araya geldi. Toplantıda Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifasından sonra partinin Ankara'da izleyeceği strateji ele alındı.

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ardından Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP'li ilçe belediye başkanları, Ankara milletvekilleri, Ankara'da siyaset yapan PM üyeleri ile CAO üyeleri ABB'nin Mogan Tesisleri'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Parti kurmayları bu yemekli toplantının Özarslan'ın istifası üzerine planlanmadığını, geçtiğimiz hafta organize edildiğini ifade etti. Ancak toplantıda Özarslan'ın istifasının ardından partinin Ankara'da izleyeceği strateji ve Ankara örgütünün bundan sonraki yol haritası masaya yatırıldı.

Öte yandan alınan bilgilere göre Mansur Yavaş ve CHP'li ilçe belediye başkanlarının yarın CHP grup toplantısına katılarak, Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmasını TBMM'de izlemeleri kararlaştırıldı.

Kaynak: ANKA

Mesut Özarslan, Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Belediye Başkanları ve Milletvekilleri Özarslan'ın İstifasının Ardından Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
Skandal öneri “Kadın ithal edelim“ dedi, partiden atıldı Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Kap geldi İşte Jhon Duran’ın yeni takımı Kap geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:53
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 100 milyon euroluk tarihi fark
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 12:26:53. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Belediye Başkanları ve Milletvekilleri Özarslan'ın İstifasının Ardından Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.