CHP Ankara İl Başkan Erkol: "Filistin Konusundaki Duyarlılığımız, Özgür Bir Filistin'de Buluşuncaya Kadar Sürecek" - Son Dakika
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CHP Ankara İl Başkan Erkol: "Filistin Konusundaki Duyarlılığımız, Özgür Bir Filistin'de Buluşuncaya Kadar Sürecek"

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CHP Ankara İl Başkanlığı, "Beşevler'den Anıtpark'a Trump'a karşı Filistin'e destek" yürüyüşü gerçekleştirdi. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya'da Gazze'ye ilişkin açıklamalarına atıfta bulunarak, "CHP örgütlerinin gösterdiği tepki sonrası bugün yurtdışında, bir uluslararası gezi sırasında görüş ifade etmek zorunda kalmıştır. Filistin konusundaki duyarlılığımız, yarın da öbür gün de devam edecek. Özgür bir Filistin'de buluşuncaya kadar sürecek" dedi.

10.02.2025 19:20  Güncelleme: 21:25
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(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanlığı, " Beşevler'den Anıtpark'a Trump'a karşı Filistin'e destek" yürüyüşü gerçekleştirdi. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya'da Gazze'ye ilişkin açıklamalarına atıfta bulunarak, "CHP örgütlerinin gösterdiği tepki sonrası bugün yurtdışında, bir uluslararası gezi sırasında görüş ifade etmek zorunda kalmıştır. Filistin konusundaki duyarlılığımız, yarın da öbür gün de devam edecek. Özgür bir Filistin'de buluşuncaya kadar sürecek" dedi.

CHP Ankara İl Başkanlığı, "Beşevler'den Anıtpark'a Trump'a karşı Filistin'e destek" yürüyüşü gerçekleştirdi. Beşevlerde bir araya gelen CHP'liler, Türk ve Filistin bayrağı taşıdı. Partililer, "Özgür Filistin, özgür Türkiye" ve "Katil ABD, işbirlikçi AKP" sloganları atarak Anıtpark'a yürüdü.

Yürüyüşe Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili ve Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu da katıldı.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Erkol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya'da Gazze'ye ilişkin açıklamalarına atıfta bulunarak şunları söyledi:

"CHP örgütlerinin gösterdiği tepki sonrası bugün yurtdışında, bir uluslararası gezi sırasında görüş ifade etmek zorunda kalmıştır. Şaşırdık mı? Doğrusu şaşırmadık. Gazze'de her gün çocuklar bombayla parçalanırken, açlıktan, susuzluktan, besinsizlikten yaşamını yitirirken İsrail'le ticaret hiç hız kaybetmemiştir. İsrail'le ticarete dikkat çeken CHP açıklamaları peş peşe gelince bu defa Filistin'e ihracat yapılıyor gibi ticaretine devam etmiştir. Ticaret, insanlığın önüne geçmiştir. İnsanlığın önüne hiçbir şeyin geçmesine izin vermeyeceğiz. Filistin halkının haklı davasında yanında olacağız. Gazze'yi işgal planını da tüm Türkiye'deki insanlığın yanında olan güçlerle birlikte bozacağız.

Gazze, Filistin toprağıdır, öyle kalacaktır. İşgale ve soykırıma hayır diyoruz. Özgür bir Filistin, özgür bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz. Filistin topraklarında, Filistinli çocuklar refah içerisinde büyüyene kadar, eğitimlerini sürdürene kadar da bu mücadelemiz devam edecektir. Filistin konusundaki duyarlılığımız, yarın da öbür gün de devam edecek. Özgür bir Filistin'de buluşuncaya kadar sürecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Ankara İl Başkan Erkol: 'Filistin Konusundaki Duyarlılığımız, Özgür Bir Filistin'de Buluşuncaya Kadar Sürecek' - Son Dakika

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