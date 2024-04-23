CHP Ankara İl Başkanlığı 23 Nisan töreni düzenledi - Son Dakika
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CHP Ankara İl Başkanlığı 23 Nisan töreni düzenledi

CHP Ankara İl Başkanlığı 23 Nisan töreni düzenledi

CHP Ankara İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ulus Meydan'ında tören düzenledi.

23.04.2024 16:13  Güncelleme: 16:28
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(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ulus Meydan'ında tören düzenledi. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "31 Mart 2024'te millet bir kere sözünü söyledi. Millet bir kez daha 'yeter' dedi. Millet, Cumhuriyet değerlerine sistematik bir saldırı yapan, bıkmadan usanmadan Cumhuriyet'in değerlerini, parlamentosunu yıpratan anlayışa yeter artık dedi" ifadesini kullandı.

CHP Ankara İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ulus Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma programı düzenledi.

Programa CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Ankara Milletvekilleri Semra Dinçer, Aylin Yaman ve Aliye Timisi Ersever ile Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, şöyle konuştu:

"Bugün çok önemli bir bayramı kutluyoruz. Bazen yıllar geçtikçe önemi daha ortaya çıkan değerler ve kavramlar var. 23 Nisan 1920 tarihi de her geçen gün önemini bir kez daha ortaya koyuyor. 23 Nisan 1920'ye nasıl geldik? 1919'da sarı saçlı mavi gözlü bir dev Samsun'a çıktı. Bu hikaye orada başladı. Kurtuluş Savaşı'nın karargahı Ankara oldu. Ankara'da başlayan bu mücadele 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuyla yeni bir aşamaya geçti. Artık saltanat sona erdi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin ve milletin seçtiği temsilcilerin oldu.

"MİLLET CUMHURİYETİN DEĞERLERİNİ YIPRATAN ANLAYIŞA YETER ARTIK DEDİ"

Her geçen gün milletin egemenliğin önemini saltanattan milletin egemenliğine geçişinin değerini çok daha iyi anlıyoruz. 31 Mart 2024'te millet bir kere sözünü söyledi. Millet bir kez daha 'yeter' dedi. Millet, cumhuriyet değerlerine sistematik bir saldırı yapan, bıkmadan usanmadan cumhuriyetin değerlerini, cumhuriyetin parlamentosunu yıpratan anlayışa 'yeter artık' dedi.

Cumhuriyetin kurucu partisini, Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden birini Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yaptı. Yeniden hepimizin yüzünü güldürdü, yeniden hepimizin umudunu büyüttü. Bizler, 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla bize yüklenen yükün farkındayız, bize verilen emanetin farkındayız. Bu emaneti her geçen gün bir adım ileriye taşıyacağız. Her geçen gün bu millet buluşmasına, bu Türkiye buluşmasına, bu kırmızı beyazın buluşmasına yeni insanları, yeni siyasal görüşleri ekleyerek devam edeceğiz.

Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i savunmak isteyen, Cumhuriyet'i yaşatmak isteyen, kurucu iradeye saygı duyan, kurucu iradenin bir kez daha tecellisi için mücadele eden herkesi yanımıza çağıracağız. Birlikte bu yürüyüşe devam edeceğiz. 2028 yılında bu Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında hak ettiği demokrasi, özgürlük, refah noktasına kavuşturacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Ankara İl Başkanlığı 23 Nisan töreni düzenledi - Son Dakika

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