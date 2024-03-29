CHP Ankara İl Başkanlığı Mahalli İdareler Seçimleri için Toplantı Düzenledi

CHP Ankara İl Başkanlığınca pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin toplantı düzenlendi.
Bülent Ecevit Parti Okulu'ndaki toplantıda, 25 ilçenin seçim süreci değerlendirildi.
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, burada yaptığı konuşmada, seçmenlerin kullandığı oyların güvenle sayılmasını, düzgü şekilde tutanaklara geçirilmesini ve ıslak imzalı tutanakların kontrollerinin yapılmasını güvence altına alan bir sistem kurduklarını söyledi.
Kurulan sistemin seçim günü işleyeceğini ve sayımlarda herhangi bir problemle karşılaşılmayacağını öngördüklerini belirten Erkol, sandık başındaki görevlilere ilişkin de şu bilgileri verdi:
"Her sandıkta asil sandık görevlimiz, yedek sandık görevlimiz hem gerekli durumlarda sandıklara refakat edecek müşahitlerle ilgili hazırlığımız var. Okulu koordine edecek okul sorumluları hazırlanmış durumda. Doğabilecek hukuki sorunlara hızla müdahale edebilmek için Ankara'daki ilçeleri kapsayacak bir hukukçu organizasyonu da hazırlandı."
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