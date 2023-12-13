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CHP Ankara İl Örgütü, Erdal Eren'i Anmak İçin Mezarı Başında Buluştu - Son Dakika
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CHP Ankara İl Örgütü, Erdal Eren'i Anmak İçin Mezarı Başında Buluştu

CHP Ankara İl Örgütü, 12 Eylül askeri cuntasının idam ettiği Erdal Eren'i ölüm yıl dönümünde Karşıyaka Mezarlığı'ndaki mezarı başında andı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, 12 Eylül darbesinin yarattığı tahribatı ve acıları asla unutmayacaklarını belirtti. Erdal Eren'in öğretmeni Satılmış Gülhan ise ülke için mücadele etmenin önemine vurgu yaptı.

13.12.2023 - 16:50,
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CHP Ankara İl Örgütü bugün ölüm yıl dönümünde 12 Eylül askeri cuntasının 17 yaşındayken idam ettiği Erdal Eren'i Karşıyaka Mezarlığı'ndaki mezarı başında andı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "12 Eylül Askeri Darbe'si bu ülkede yarattığı tahribatla, yarattığı acılarla asla unutulmayacak. Kenan Evren ve arkadaşlarını ve bu darbenin planlayıcı olduğu gün gibi ortada olan ABD ve büyük küresel güçleri asla unutmayacağız. Asla eşitlik ve özgürlük mücadelesini yarıda bırakmayacağız" dedi. Erdal Eren'in okuduğu Ankara Yapı Meslek Lisesi'nden öğretmeni olan Satılmış Gülhan ise "Bireysel yolda hepimiz mücadele etmek zorundayız, ülkenin insanı için, geleceğimiz için, çocuklarımız için mücadele etmek şart. Ülkemiz için mücadele edeceğiz" dedi.

CHP Ankara İl Örgütü, bugün 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından 13 Aralık 1980'de yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren'i (17) ölümünün 43'üncü yılında Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki mezarı başında andı. CHP üyeleri, Erdal Eren'in mezarlığına karanfil bırakırken, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, şunları söyledi:

"EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ YARIDA BIRAKMAYACAĞIZ"

"Sevgili dostları, arkadaşları bugün Erdal Eren'i anmak, unutturmamak için buradayız. Ama kuşkusuz unutulmaması gereken 12 Eylül Askeri Darbe'nin Türkiye'de yarattığı tahribat, Türkiye'de yarattığı acılar... Ne zaman bu ülkede emekten, özgürlükten yana bir yükseliş olsa ne zaman bu ülkede sol partilerin iktidar olma olasılığı olsa bir kumpas ortaya konuluyor. Bu kumpas bazen daha küçük bir kumpas oluyor bazen de 12 Eylül Askeri Darbesi gibi etkisi onlarca yıl sürecek binlerce aileyi acılara boğan, milyonlarca insanı cezaevlerine gönderen bir kumpas oluyor. 12 Eylül Askeri Darbe'si bu ülkede yarattığı tahribatla, yarattığı acılarla asla unutulmayacak. Kenan Evren ve arkadaşlarını ve bu darbenin planlayıcı olduğu gün gibi ortada olan ABD ve büyük küresel güçleri asla unutmayacağız. Asla eşitlik ve özgürlük mücadelesini yarıda bırakmayacağız ve yine bir şairin dediği gibi yeryüzü aşkın yüzü olana dek mücadele etmeye devam edeceğiz. Erdal Eren gibi kaybettiğimiz yoldaşlarımız mezarında huzurla uyusun."

"ÜLKEMİZ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Erdal Eren'in okuduğu Ankara Yapı Meslek Lisesi'nden öğretmeni olan Satılmış Gülhan da şunları dedi:

"Aynı odada yattığım arkadaşım öldürüldü. Denizlerin aynı dönemin öğrencileri. Bu kadar kurban yeter. Herkes bir şeyin peşinde siyasette. Siyaset açık değil, dürüst değil, namuslu değil. Bireysel yolda hepimiz mücadele etmek zorundayız, ülkenin insanı için, geleceğimiz için, çocuklarımız için mücadele etmek şart. Ülkemiz için mücadele edeceğiz. Siyasi partiler, sokağı bıraktı. Sandık başını bıraktı. Siyasal hareketler; ilçelere kapanmışlar, ilçelerden dışarı çıkamıyorlar."

CHP Ankara İl Örgütü, Erdal Eren\'i Anmak İçin Mezarı Başında Buluştu
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: CHP Ankara İl Örgütü, Erdal Eren'i Anmak İçin Mezarı Başında Buluştu - Son Dakika
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