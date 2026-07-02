CHP Ankara'nın Yeni Yönetimi Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Ankara'nın Yeni Yönetimi Açıklandı

02.07.2026 00:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fahri Yıldırım, 36 kişilik yeni il yönetimini duyurarak güçlü bir CHP hedeflediklerini belirtti.

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, 36 kişilik yeni il yönetim kurulu listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Yıldırım, "Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha güçlü, daha örgütlü, daha dinamik ve daha mücadeleci bir yapıya kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışacağız" dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, 36 kişilik yeni il yönetim kurulunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldırım, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha güçlü, daha örgütlü, daha dinamik ve daha mücadeleci bir yapıya kavuşturmak için gece gündüz demeden, var gücümüzle çalışacağız."

Bu kentin her mahallesinde, her sokağında, her evinde halkımızın sesi olacak, umudu olacağız. Emekçinin hakkını, emeklinin alın terini, gencin geleceğini, kadının eşitliğini, doğanın korunmasını ve adaleti savunmak için yılmadan mücadele edeceğiz.

Demokrasiyi, laikliği, sosyal adaleti ve aydınlık yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Bu kutsal mücadeleyi farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek, omuz omuza, yürek yüreğe vereceğiz.

Yeni İl Yönetim Kurulumuzun partimize, Ankara'mıza ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor; bu onurlu görevi bizlere emanet eden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize de derin saygılarımızı iletiyoruz."

Yıldırım'ın paylaştığı, CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın imzalarının yer aldığı 36 kişilik Ankara İl Yönetimi atama kararında ise şu ifadeler yer aldı:

"İlgi yazımız ile, Ankara İl Başkanlığı görevine Fahri Yıldırım'ın atanmasının Merkez Yönetim Kurulunun 17 Haziran 2026 tarihli toplantısında uygun görüldüğü ve İl Yönetim Kurulu atamasına ilişkin kararın ayrıca bildirileceği tarafınıza iletilmiştir."

Bu kapsamda, aşağıda isimleri yer alan üyelerin Ankara İl Yönetim Kuruluna atanması, Merkez Yönetim Kurulunun 30 Haziran 2026 tarihli toplantısında uygun görülmüştür."

CHP Ankara İl Başkanlığı yönetimine atanan 36 kişilik kadro şöyle:

"Fahri Yıldırım (Başkan), Onur Yusuf Üregen, Nurullah Esat Ünsal, Onur Kaya, Nazım Yurdakul, Onur Bostancı, Hüseyin Özkan, Ali Aktaş, Gizem Altunsoy, Barış Artantaş, Muratcan Işıldak, Bülent Şentürk, Cihan Arıduru, Özlem Akkuzu, Ali Rıza Karabulut, Sedat Şimşek, Özcan Özbilgin, Veli Kaman, Müslüm Akkuş, Gökhan Yılmaz, Güral Güven, Kemal Ege Arolat, Filiz Geygel, Eren Piri, Ahmet Güven Atalay, Hüseyin Narin, Bekir Koral, Kenan Ertürk, Bayram Duman, Vedat Irmak, Bekir Kangal, Eylül Erdinç, Hidayet Özkurt, Özkan Akçay, Yakup Parlak, Selim Karaaslan."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Ankara'nın Yeni Yönetimi Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Şanlıurfa'da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
WhatsApp’ta yeni dönem Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor WhatsApp'ta yeni dönem! Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney’in öldürülmesine misilleme yapın İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın
Trump’ın servetinde kripto patlaması Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı Trump'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan atama Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı

23:49
Yeşil Burun Adaları Cumhurbaşkanı Neves, Arjantin ile oynayacakları maçın skorunu verdi
Yeşil Burun Adaları Cumhurbaşkanı Neves, Arjantin ile oynayacakları maçın skorunu verdi
23:31
Atletico Madrid’den Fenerbahçe’ye Lookman’dan sonra bir çalım daha
Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Lookman'dan sonra bir çalım daha
21:43
Şam’ı gezen kadın turiste taciz şoku
Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku
21:13
Antalya’da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
20:23
Büyükada’da plajda yangın Alevler ormana sıçradı
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı
19:57
Trabzon’da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 00:13:27. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Ankara'nın Yeni Yönetimi Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.