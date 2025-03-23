CHP Ardahan İl Örgütü'nden İmamoğlu'na Protesto Yürüyüşü

(ARDAHAN) - Ardahan İl Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Belediye Başkanı Faruk Demir, "Bugün, tüm yurtseverler devrimcilere ne olacak diye endişeleniyor ve herkes birleşti. Birleşmek zorundayız. Biz buralara makam mevki için gelmedik. Bizim makamımız, Türkiye Cumhuriyeti'dir; demokratik, hukuk devleti, eşitlik, özgürlük ve adaletin olduğu devlettir" dedi.

CHP Ardahan İl Örgütü Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla CHP İl Binasından PTT Kavşağına yürüdü. Yürüyüşe, Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP İl Başkanı Yalçın Taştan, Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, il ve ilçe örgütü üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşe partililerin yanı sıra vatandaşlar da ellerindeki pankartlarla destek verdi.

Belediye Başkanı Faruk Demir, "Bugün, tüm yurtseverler devrimcilere ne olacak diye endişeleniyor ve herkes birleşti. Birleşmek zorundayız. Biz buralara makam mevki için gelmedik. Bizim makamımız, Türkiye Cumhuriyeti'dir; demokratik, hukuk devleti, eşitlik, özgürlük ve adaletin olduğu devlettir. Devletimiz vardır, birdir ama hükümet gelip geçicidir, hiçbir hükümet devletin sahibi olamaz. Yarını düşünmeliyiz. Hepimiz yarını düşünmeliyiz, bu memleket bizim memleketimiz. O yüzden enseyi karartmak yok, hepiniz bu memleket için buradasınız. Bütün siyasi partilere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

PTT Kavşağı'nda son bulan yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, "Belediye başkanlarımızı gözaltına almaya, hapse atmaya devam ederlerse, bizlere uyumak yasak olacak. Her gün sokaklarda, meydanlarda olacağız, ta ki belediye başkanlarımız ve yol arkadaşlarımız o zindanlardan kurtulana kadar" dedi.

Taştan, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının, ülkenin çeşitli kesimlerinden binlerce çocuğun, gencin, üniversite öğrencilerinin ve emekçilerin de gözaltına alınması anlamına geldiğini belirterek, "Bunu tanımıyoruz ve kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.