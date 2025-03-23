CHP Ardahan İl Örgütü'nden İmamoğlu'na Protesto Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Ardahan İl Örgütü'nden İmamoğlu'na Protesto Yürüyüşü

Ardahan İl Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılanlar, demokratik hakların korunması ve birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

23.03.2025 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ARDAHAN) - Ardahan İl Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Belediye Başkanı Faruk Demir, "Bugün, tüm yurtseverler devrimcilere ne olacak diye endişeleniyor ve herkes birleşti. Birleşmek zorundayız. Biz buralara makam mevki için gelmedik. Bizim makamımız, Türkiye Cumhuriyeti'dir; demokratik, hukuk devleti, eşitlik, özgürlük ve adaletin olduğu devlettir" dedi.

CHP Ardahan İl Örgütü Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla CHP İl Binasından PTT Kavşağına yürüdü. Yürüyüşe, Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP İl Başkanı Yalçın Taştan, Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, il ve ilçe örgütü üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşe partililerin yanı sıra vatandaşlar da ellerindeki pankartlarla destek verdi.

Belediye Başkanı Faruk Demir, "Bugün, tüm yurtseverler devrimcilere ne olacak diye endişeleniyor ve herkes birleşti. Birleşmek zorundayız. Biz buralara makam mevki için gelmedik. Bizim makamımız, Türkiye Cumhuriyeti'dir; demokratik, hukuk devleti, eşitlik, özgürlük ve adaletin olduğu devlettir. Devletimiz vardır, birdir ama hükümet gelip geçicidir, hiçbir hükümet devletin sahibi olamaz. Yarını düşünmeliyiz. Hepimiz yarını düşünmeliyiz, bu memleket bizim memleketimiz. O yüzden enseyi karartmak yok, hepiniz bu memleket için buradasınız. Bütün siyasi partilere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

PTT Kavşağı'nda son bulan yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, "Belediye başkanlarımızı gözaltına almaya, hapse atmaya devam ederlerse, bizlere uyumak yasak olacak. Her gün sokaklarda, meydanlarda olacağız, ta ki belediye başkanlarımız ve yol arkadaşlarımız o zindanlardan kurtulana kadar" dedi.

Taştan, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının, ülkenin çeşitli kesimlerinden binlerce çocuğun, gencin, üniversite öğrencilerinin ve emekçilerin de gözaltına alınması anlamına geldiğini belirterek, "Bunu tanımıyoruz ve kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Politika, Ardahan, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Ardahan İl Örgütü'nden İmamoğlu'na Protesto Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde
Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
Gece gelen telefonla hayatı tamamen değişti: Hala alışamadım Gece gelen telefonla hayatı tamamen değişti: Hala alışamadım
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar İşte isim isim tam liste İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste
Ekrem İmamoğlu tutuklandı Ekrem İmamoğlu tutuklandı

13:01 İstanbul’daki Nevruz kutlamasında İmamoğlu’na soğuk duş İstanbul'daki Nevruz kutlamasında İmamoğlu'na soğuk duş
12:26 Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu’ndan ilk açıklama Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:57 Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklandı Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklandı
10:04 Ekrem İmamoğlu tutuklandı Ekrem İmamoğlu tutuklandı
09:01 İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar İşte isim isim tam liste İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
09:54 Gece gelen telefonla hayatı tamamen değişti: Hala alışamadım Gece gelen telefonla hayatı tamamen değişti: Hala alışamadım
09:33 Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
09:30 Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde
09:27 İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
09:23 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
09:20 Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
09:05 ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
08:56 İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2025 14:33:25. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Ardahan İl Örgütü'nden İmamoğlu'na Protesto Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement