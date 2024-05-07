CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ve 17 ilçenin CHP Kadın Kolları Başkanı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu\'nu ziyaret etti

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(AYDIN) - CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ve 17 ilçenin CHP Kadın Kolları Başkanı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret ederek, kendisine yeni hizmet döneminde başarılar diledi.

Başkan Çerçioğlu, CHP Aydın Kadın Kolları heyetini ağırladı. Ziyarette; İl Kadın Kolları Başkanı Özdemir ve beraberindekiler, yeniden göreve seçilen Başkan Çerçioğlu'nu tebrik ederek, yaklaşan Anneler Günü'nü kutladı.

Çerçioğlu ise Özdemir ve diğer misafirlerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.