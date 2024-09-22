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CHP: Bakanlık Harcamaları Skandal Derecede!

CHP: Bakanlık Harcamaları Skandal Derecede!

CHP'li Aşkın Genç, Sayıştay raporunu değerlendirerek Bakanlığın israfını ve bütçe açığını eleştirdi.

22.09.2024 12:47
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(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Sayıştay'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ilişkin 2023 yılı Denetim Raporu'nu değerlendirdi. Genç, "Bütçede 41,1 milyar TL harcama yapılmış ama elde edilen gelir sadece 549 milyon TL. Yani, harcanan paranın geri dönüşü yok! Bu milletin cebinden çıkan milyarlarca lira nereye gidiyor? Sayıştay raporları, devletin nasıl yönetilemediğini bir kez daha kanıtlıyor. Biz bu halkın alın terini yandaş müteahhitlere yediren, kamu zararına göz yuman bu düzenin son bulması için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Sayıştay'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ilişkin 2023 yılı denetim raporu yayımlandı. Raporu değerlendiren CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Genç'in açıklaması şöyle:

"194 milyon TL'lik idari para cezasının sadece 65 milyon TL'lik kısmı tahsil edilmiş"

"Sayıştay'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yönelik denetim raporu, hükümetin ekonomik ve mali yönetimindeki çöküşü net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu rapor, Bakanlığın kamu kaynaklarını nasıl israf ettiğini ve yönetim zafiyetlerini gözler önüne sermektedir. Şimdi size sormak istiyorum: 194 milyon TL'lik idari para cezasının sadece 65 milyon TL'lik kısmı tahsil edilirken, geriye kalan 129 milyon TL nereye gitti? Bu para nasıl hesaplara geçmedi? Bu, açıkça kamu zararının saklandığı bir tablodur! Milletin cebinden çıkan paraların buharlaştırıldığı bir skandalın tam ortasındayız.

"OSB için yapılan yatırımlarda Yİ-ÜFE oranlarının çok üzerinde fiyat farkı ödemesi yapılmış"

Dahası, organize sanayi bölgeleri için yapılan yatırımlarda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranlarının çok üzerinde fiyat farkı ödemesi yapılmıştır. Bu, iş dünyasına değil, yandaşlara yapılan bir kıyaktır. Ekonomik krizden geçiyoruz, çiftçi, sanayici, esnaf borç batağında ama hükümet, yandaş müteahhitlerin cebini dolduruyor! Fiyat farkları adı altında organize sanayi bölgelerinde yaratılan bu mali boşluk, vatandaşın hakkının gasp edilmesidir. Kim bu sorumsuz harcamaların hesabını verecek?

"41,1 milyar TL harcama yapılırken, elde edilen gelir sadece 549 milyon TL"

Raporda görülen en ciddi sorunlardan biri de Bakanlığın 40,6 milyar TL'lik bütçe açığıdır. Böyle devasa bir açık, hükümetin mali disiplinden tamamen koptuğunu ve ülke kaynaklarını nasıl israf ettiğini kanıtlıyor. Bütçede 41,1 milyar TL harcama yapılmış ama elde edilen gelir sadece 549 milyon TL. Yani, harcanan paranın geri dönüşü yok! Bu milletin cebinden çıkan milyarlarca lira nereye gidiyor? Halktan toplanan vergilerle finanse edilen projeler neden bu kadar başarısız?

"Sayıştay raporları, devletin nasıl yönetilemediğini bir kez daha kanıtlıyor"

Bakanlık ayrıca taşınmaz varlıkların takibini bile doğru düzgün yapamıyor. Bakanlığa ait gayrimenkuller ve binalar enflasyon düzeltmesi yapılmadan kayıtlara geçirilmiş. Sayıştay açıkça bu düzeltmenin yapılmadığını belirtiyor. Bu düzensizlik, kamu idaresinin şeffaflıktan uzak olduğunu ve halkın mal varlıklarının hakkıyla yönetilmediğini gösteriyor.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz bu düzensizliğin, bu israfın, bu yönetim boşluğunun karşısında duracağız. Sayıştay raporları, devletin nasıl yönetilemediğini bir kez daha kanıtlıyor. Biz bu halkın alın terini yandaş müteahhitlere yediren, kamu zararına göz yuman bu düzenin son bulması için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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