CHP Balıkesir İl Başkanlığı, Yücel Yılmaz\'ın yönetiminde satılan arazileri protesto etti

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CHP Balıkesir İl Başkanlığı, AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yönetiminde satılan arazilerin listesinin yer aldığı 20 metre uzunluğundaki pankartı Ali Hikmet Paşa Meydanı'na astı. İl Başkanı Erden Köybaşı, "4,5 yılda Balıkesir'in, hepimizin malı olan 102 değerli araziyi haraç mezat sattılar, elden çıkardılar. Peki, bu satışlardan elde edilen 82 milyon dolara ne oldu? Bugünkü kurla 2 milyar 630 milyon nereye gitti? Şunu kendilerine soruyoruz; belediyenin taşınmazlarını sattınız, sattınız ama Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin borcunu mu ödediniz? Tabii ki hayır" dedi.

CHP Balıkesir İl Başkanlığı, AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yönetiminde 4,5 yılda satılan arazilerin listesinin yer aldığı pankartı Ali Hikmet Paşa Meydanı'na astı. 20 metrelik pankart asıldıktan sonra İl Başkanı Erden Köybaşı basın açıklaması yaptı. Köybaşı, şöyle konuştu:

"Afişten görüldüğü gibi 4,5 yılda Balıkesir'in, hepimizin malı olan 102 değerli araziyi haraç mezat sattılar, elden çıkardılar. Peki, bu satışlardan elde edilen 82 milyon dolara ne oldu? Bugünkü kurla 2 milyar 630 milyon nereye gitti? Şunu kendilerine soruyoruz; belediyenin taşınmazlarını sattınız, sattınız ama Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin borcunu mu ödediniz? Tabii ki hayır. Ödemiş olsaydınız Sayıştay'ın raporlarına yansıyan 2022 borcu olan 1 milyar 457 milyon lira olmazdı. Gördük ki 2023 yılının 10 aylık gelir-gider bütçesi 2 milyar 659 milyon lira açık vermiş.

Büyükşehir bütçesinin en önemli gider kaleminin faiz haline geldiği, Belediye'nin faize ödediği paranın sadece 2 yılda 18 kat arttığını açıkça görüyoruz. Faiz giderlerinin neden 2 yılda bu kadar arttığını sayın Yücel Yılmaz'ın açıklaması gerekiyor.

Ahmet Akın ile bu düzene son verilecek, şeffaf hesap verebilir bir belediyecilik anlayışı hakim olacak. İsraf ve talan belediyeciliği son bulacak. Balıkesir'in kaynakları Balıkesirlilerin olacak."