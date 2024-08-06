CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu: Amasra Maden Faciası\'nda Gerçek Sorumlular Yargılanana Kadar Adalet Arayışımız Sürecek

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(ANKARA) - Amasra'da 43 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının 8'inci duruşması bugün görüldü. 4'ü tutuklu, 23 kişinin yargılandığı duruşma 1 Kasım'a ertelendi. Davaya ilişkin açıklama yapan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Gerçek sorumluların yargılandığını görene kadar adalet arayışımız sürecek" dedi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022 tarihinde 43 madencinin hayatını kaybettiği olayla ilgili davanın Bartın Adliyesi'nde mayıs ayında yapılan duruşmasında büyük tepki çeken bir ara karar verilmişti. Mahkeme, tutuklu 7 sanıktan 3'ünün ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine, diğer 4 kişinin mevcut halinin de devamına hükmederek bilirkişi raporu istemiş duruşmayı 6 Ağustos'a ertelemişti. Bugün yapılan duruşmada bilirkişi raporunun henüz gelmemesi üzerine duruşma 1 Kasım 2024'e ertelendi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, davaya ilişkin şöyle konuştu:

"8. duruşma için Bartın Adliyesi'ndeyiz. 22 ay geçti yaklaşık 660 gün oldu. Adalet arayışımız devam ediyor. Amasra madeninde ve ailelerin yüreğinde, hepimizin yüreğinde yangın devam ediyor. Üzgünüz ve öfkeliyiz. Gerçek sorumluların yargılandığını görene kadar adalet arayışımız sürecek. Çünkü tüm sorumlular yargılanmıyor. Faciadan tam 16 ay sonra TTK Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı için ancak soruşturma izni verildi. Ama Enerji Bakanlığı'ndaki, Çalışma Bakanlığı'ndaki, TTK'daki bazı müfettişler ve yetkili kişiler için soruşturma izni dahi verilmedi. Neden korkuyorsunuz soruyorum? Soruşturma izni dahi verilmeyen, soruşturma izni almak için mahkemeye başvurulup izin alınan bu insanlar neden bu mahkemede yargılanamıyor. Soruşturulamıyor?

Sayıştay raporları, emniyet fezlekesi, bilirkişi ön inceleme raporlarında görülüyor ki bu kurumu denetlemekle yükümlü Enerji Bakanlığı yetkilileri soruşturulmalıdır. Soruşturmadan da yargılamadan da kaçırılmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı bir kez daha hatırlatıyorum. Davanın da sürecin de takipçisiyiz. Bartın'da dört dönem milletvekilliği yapmış, şu anda da adaletin başında olması gereken kişi sorumluların kaçırılmasına göz yummamalıdır. Soruşturma izinleri verilmez, bu izinler yargı yoluyla alınmaya çalışılırken buna kalbini, gözünü, kulağını, vicdanını kapatmamalıdır.

"Bu cinayetten sorumlu olan herkes hesap verecek"

Tüm sorumlular yargı önünde hesap verene kadar şehit ailelerimiz ile birlikte bu davanın takipçisiyiz ve mücadelemize devam edeceğiz. Susturulmaya çalışan, baskı gören tüm ailelerimizin yanındayız. Bu facia unutturulamaz çünkü bu bir kaza değil cinayettir, bu bir katliamdır. Her zaman söylüyoruz, öngörülebilir ve önlenebilir her kaza cinayettir. Bu cinayetten sorumlu olan herkes adliyede hesap verecektir. Kimse bu adliyeden kaçırılamayacak, buna asla müsaade etmeyeceğiz.

ATİM yangın devam ettiği için ocak açılamaz dediyse de Maden Mühendisleri Odası'nın bugün sunduğu kapsamlı raporla maden ocağının açılabileceğini bir kez daha ortaya koymuş oldu. Mayıs ayında yapılan duruşmada da bunu dile getiren, facianın nedenlerinin ortaya çıkması için madenin açılması gerektiğini belirten uzman kişilerin beyanları doğrultusunda mahkeme heyeti bilirkişi raporu talep etmişti. Buna ilişkin bilirkişi raporu henüz gelmedi. Teknik kişilerin raporları ocağın açılabileceğini, delillerin ortadan kalkmadan derhal inceleme yapılarak facianın nedenlerinin kesinlik kazanacağına işaret ediyor. Biz yargılamanın olası kast ile yapılması gerektiğini başından beri söylüyoruz. Bunu gerektirecek delillerde maden ocağında gün yüzüne çıkmayı bekliyor.

Teknik kişilerin raporları ile açıkça ortaya konulan ihmallere rağmen bu davanın sorumlularını adaletten kaçırmak, davayı sündürmek gibi bir baskıya izin vermeyeceğiz"