CHP Bayramlaşma Ziyaretleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Bayramlaşma Ziyaretleri

28.05.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP TBMM Grubu, Kurban Bayramı'nda 14 siyasi parti ile bayramlaştı; Özgür Özel vurgusu yapıldı.

CHP TBMM Grubu, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde siyasi parti heyetleriyle bayramlaştı.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özgür Özel'in ekibinde yer alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Serkan Özcan, CHP TBMM Grup Başkanlığı'nda 14 partinin heyeti ile bayramlaştı. CHP TBMM Grubu'na ilk DEVA Partisi heyeti bayramlaşma ziyaretinde bulundu. DEVA Partisi İstanbul Milletvekilleri Medeni Yılmaz ve Elif Esen ile DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Burçin Yereli'den oluşan DEVA Partisi heyeti, CHP'lilerin bayramını kutladı. CHP Grup Başkanvekili Emir, "Maalesef Türkiye'de bu bayramı bayram gibi kutlayamıyoruz. Ülkemizde her zaman huzurlu, sağlıklı, esen günlerimiz olsun istiyoruz. Ama Türkiye demokrasisi açısından Türkiye'deki çok partili siyasi rejim açısından çok kara bir bayrama girdik. Türkiye'de eğer bu yapılan iş, bir şekliyle sineye çekilmek istenirse ve milyonların direnci kırılırsa artık vatandaşımızın yüreğinde 'Bir gün benim partim birinci parti olur' duygusunu bitirecek" dedi.

DEVA Parti'li Medeni Yılmaz da "Farklı siyasi partiler elbette demokrasinin olmazsa olmazıdır. Farklı düşünce elbette olması gerekendir; ama ortak gaye hukuk, demokrasi ve adalettir. Hukuk ortak bileşendir. Bu ortak gaye etrafında herkesin bu çabayı göstermesi lazım, buna inanıyoruz" diye konuştu.

'PARTİ KAPATMA DAVASININ BİR BAŞKA TEZAHÜRÜ'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Genel İdare Kurulu Üyesi Fatih Demirkol'dan oluşan heyet CHP TBMM Grubu'nu ziyaret etti. Meclis'te bayramlaşmayı ilk kez tecrübe ettiklerini söyleyen Poyraz, Özgür Özel'in amcası Necati Özel'in vefatı dolayısıyla Emir'e başsağlığı dileğini iletti. CHP'de yaşananlardan üzüntü duyduğunu dile getiren Poyraz, "Kayyım rejiminin ruhuna ve mantığına, kayyımın kim olduğuna bakmaksızın karşıyız. Bir siyasi parti yönetimine ilişkin bu tutum ve karar, Türk siyasetinde çok büyük siyasi acılara vesile olmuş siyasi parti kapatma davasının bir başka tezahürüdür. Hukukun amacına ve ahlakına aykırı şekilde bir tedbir kararı verilmesini kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

'KARŞISINDA MİLLET VAR'

CHP'li Emir, İYİ Parti'ye ve Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'na süreçteki tutumu nedeniyle teşekkür ederek, "Hukukun tamamen yok edilmesi, olmayan bir yasa maddesinden, yetkisiz bir mahkemenin hem de YSK'yı da işlevsiz hale getirerek, Anayasa'yı da çiğneyerek böylesine bir siyasi darbeye kalkışması, elbette ki sarayın bir projesi. Bu senaryoyu saray yazdı. Bir yandan yargı kolları, diğer yandan da diğer bulabildiği araçlarla bu senaryoyu sahnelemeye gayret ediyor. Ama bunun karşısında da millet var, sadece CHP'liler yok. Milyonlarla bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Rejimimizi de çok partili siyasi demokrasimizi de Cumhuriyet'i ve sandığımızı da sonuna kadar koruyacağız" ifadelerini kullandı.

CHP'liler ayrıca, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, TİP, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet Partisi ve Sol Parti heyetleri ile bayramlaştı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hizb-i İslami Partisi, Kurban Bayramı, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Bayramlaşma Ziyaretleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de makam aracı krizi Özel’den “Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş’tan alındı“ iddiası CHP'de makam aracı krizi! Özel'den "Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş'tan alındı" iddiası
Tarihi transfer Fenerbahçe’ye geri dönüyor Tarihi transfer Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Trump’tan Umman’a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz Trump'tan Umman'a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
Galatasaray’da Osimhen için karar çıktı Galatasaray'da Osimhen için karar çıktı
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’dan “27 Mayıs“ açıklaması AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan "27 Mayıs" açıklaması
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu

17:25
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
17:18
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
16:52
Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e taziye telefonu Açmayınca mesaj gönderdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi
16:47
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
16:35
Bernardo Silva, Türkiye’ye geldi Galatasaray için söyledikleri heyecanlandırdı
Bernardo Silva, Türkiye'ye geldi! Galatasaray için söyledikleri heyecanlandırdı
15:36
Kılıçdaroğlu’ndan bir hamle daha: CHP’nin grup toplantısı yapılmayacak
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak
14:48
Özgür Özel, amcasını son yolculuğuna uğurladı
Özgür Özel, amcasını son yolculuğuna uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 17:34:45. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Bayramlaşma Ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.