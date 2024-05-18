CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
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CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün 19 Mayıs'ı Kutladı

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün 19 Mayıs\'ı Kutladı

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Tüzün, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri minnet ve saygıyla andığını belirtti. Ayrıca, 19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş destanının ilk adımı olduğunu vurgulayarak, Cumhuriyet değerlerini korumak için çalışacaklarını ifade etti.

18.05.2024 17:46
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CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Tüzün, mesajında, milli bayramları armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitleri minnet ve saygıyla andığını belirtti.

Kahraman Türk milletinin, Atatürk ve arkadaşlarının öncülüğünde, ülkeyi işgal eden yedi düvele ve yerli işbirlikçilerine karşı isyan bayrağını açtığı tarih olan 19 Mayıs'ta daha gururlu ve daha onurlu olduklarını vurgulayan Tüzün, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919, özgür ve bağımsız, laik, demokratik, çağdaş ve aydınlık Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına uzanan destanın ilk adımı olmasıyla bütün dünyaya gücümüzü ve azmimizi gösteren en büyük tarihi destanlarımızdan biridir. 19 Mayıs'ı, Cumhuriyet'i emanet ettiği gençlere bayram ilan eden Mustafa Kemal Atatürk ve bütün dava arkadaşlarına olan borcumuz bugün her zamankinden daha da büyüktür. Bizlere emanet edilen Cumhuriyet'imizi daha özgür, daha demokratik ve daha aydınlık yarınlara ulaştırmak için durmadan çalışacağız. Büyük Önder Atatürk'ün geleceğimizi emanet ettiği gençlerimizin tarihten gerekli dersleri çıkararak dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet değerlerinin sahibi olarak, aydınlığı, barışı, demokrasiyi korumaya devam edeceği inancıyla, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
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