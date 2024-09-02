CHP Bodrum Gençlik Kolları Başkanı Çetin Avcı ve Yönetimi Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP Bodrum Gençlik Kolları Başkanı Çetin Avcı ve Yönetimi Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi Ziyaret Etti

CHP Bodrum Gençlik Kolları Başkanı Çetin Avcı ve Yönetimi Belediye Başkanı Tamer Mandalinci\'yi Ziyaret Etti

CHP Bodrum Gençlik Kolları Başkanı Çetin Avcı ve yeni yönetim, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi makamında ziyaret etti. Avcı, gençlerin toplumda ve siyasette daha etkin rol almaları için projeler geliştireceklerini ifade etti. Mandalinci ise gençliğin enerjisini Bodrum'un yararına olacak projelerde kullanacaklarını belirtti.

02.09.2024 15:52  Güncelleme: 15:58
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(MUĞLA)- CHP Bodrum Gençlik Kolları Başkanı Çetin Avcı ve yeni yönetim, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi makamında ziyaret etti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci makamında geçen hafta başkanlığa seçilen CHP ilçe Gençlik Kolları Başkanı Çetin Avcı ve yönetimini ağırladı. Çetin Avcı Cumhuriyet Halk Partisi'nin vizyonunu gençliğin bakış açışıyla birleştireceklerini, toplumun her kesimine yansıtacak projeler geliştirerek gençlerin toplumda ve siyasette daha etkin rol almaları için tüm ekibiyle birlikte çalışmalara başladığını ifade etti. Avcı, "Ülke olarak gençlere verilen görevlerin layıkıyla yerine getirildiğini en iyi biçimde Bodrum'umuzda, sizin belediye başkanlığınız ile zaten görmekteyiz. Bizler de elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyip sorumluluk ve görevden asla kaçmayacağız"dedi.

Toplumun her kesimini ilgilendirecek projelerle gençliğin enerjisini tüm çalışmalarda göstermenin önemine dikkat çeken Başkan Mandalinci, "Gençliğin enerjisini her alana yaymak ve bu enerjiyi Bodrum'un yararına olacak projelerde kullanmak adına gençlerimizle birlikte faydalı işlere imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Bodrum Gençlik Kolları Başkanı Çetin Avcı ve Yönetimi Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Bodrum Gençlik Kolları Başkanı Çetin Avcı ve Yönetimi Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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