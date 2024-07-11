CHP, Boğaziçi Üniversitesi'ne giriş engeline suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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CHP, Boğaziçi Üniversitesi'ne giriş engeline suç duyurusunda bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bazı milletvekillerinin Boğaziçi Üniversitesi'ne girişlerinin engellenmesi nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte başsavcılığa yaptıkları başvuru öncesi Ankara Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu. Milletvekilleri olarak, Boğaziçi Üniversitesi'nin 5 Temmuz'da yapılan 157. mezuniyet törenine gitmek ve 1279 gündür devam eden eyleme destek vermek istediklerini belirten Özçağdaş, girişlerinin Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin talimatıyla engellendiğini söyledi. Milletvekillerinin parlamenter denetim görevlerinin bulunduğuna ifade eden Özçağdaş, bu görevlerinin engellenmesi nedeniyle 'görevi kötüye kullanma' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. CHP İzmir Milletvekili Yüksek Taşkın da Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemlerin, eğitim akışını bozmadan uzun zamandan bu yana devam ettiğini dile getirdi. Konuyla ilgili soru önergesi de verdiklerini aktaran Taşkın, 'Biz asla onları yalnız bırakmayacağız. Tam da bu nedenle orada yaşananların anlaşılması ve Meclis denetimine tabi olması için araştırma önerisi verdik. Bu onurlu ve barışçıl direnişin her zaman yanında olacağımızı belirtmek istiyorum.' diye konuştu.

11.07.2024 12:07
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bazı milletvekillerinin Boğaziçi Üniversitesi'ne girişlerinin engellenmesi nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte başsavcılığa yaptıkları başvuru öncesi Ankara Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu.

Milletvekilleri olarak, Boğaziçi Üniversitesi'nin 5 Temmuz'da yapılan 157. mezuniyet törenine gitmek ve 1279 gündür devam eden eyleme destek vermek istediklerini belirten Özçağdaş, girişlerinin Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin talimatıyla engellendiğini söyledi.

Milletvekillerinin parlamenter denetim görevlerinin bulunduğuna ifade eden Özçağdaş, bu görevlerinin engellenmesi nedeniyle "görevi kötüye kullanma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

CHP İzmir Milletvekili Yüksek Taşkın da Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemlerin, eğitim akışını bozmadan uzun zamandan bu yana devam ettiğini dile getirdi.

Konuyla ilgili soru önergesi de verdiklerini aktaran Taşkın, "Biz asla onları yalnız bırakmayacağız. Tam da bu nedenle orada yaşananların anlaşılması ve Meclis denetimine tabi olması için araştırma önerisi verdik. Bu onurlu ve barışçıl direnişin her zaman yanında olacağımızı belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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