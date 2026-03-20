CHP Boyabat\'ta Bayramlaşma Programı

CHP Boyabat İlçe Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Parti binasında düzenlenen programa, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, CHP Boyabat İlçe Başkanı Hülya Fadime Çelik, İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tümer ile partililer katıldı.

Yalçınkaya, burada yaptığı konuşmada, özel günde parti teşkilatlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Her zaman olduğu gibi bayram sonrası da vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeye devam edeceklerini vurgulayan Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Her ilçenizin sorunlarını tespit edip çözüm için vatandaşlarımıza bilgilendirmede bulunacağız. Gezmediğimiz ilçe, gitmediğimiz köy kalmayacak. Sivil toplum kuruluşlarıyla da buluşup onları dinleyeceğiz, parti programımızla ilgili görüşlerimizi açıklayacağız. Kendimizi ve çözüm önerilerimizi iyi anlatırsak partimizi birinci parti yapıp iktidara yürüyeceğiz. Yeter ki doğruları, çözüm önerilerimizi iyi anlatalım. Ama bu sadece parti yönetiminin çalışmasıyla değil, tüm partililerin birlikte çalışmasıyla gerçekleşecektir."