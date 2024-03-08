CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner'den açıklamalar

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CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, "Çankaya'da yeni bir dönemi başlatacağız. Yurttaşlarımızdan aldığımız enerjiyle ve sokaktaki dinamizmle birlikte daha da heyecanlanıyoruz. Yurttaşlarımız yeni yüzlerin, genç isimlerin siyasette var olmasını, yerel yöneticilerin de bu şekilde değişimini istiyorlar. Diğer illerdeki aday arkadaşlarımızla konuştuğumda da onlar da benzer dönüşler aldığını ifade ediyorlar. Bu dönem gerçekten partide gençleşme dönemi oldu." açıklamasını yaptı.

CHP'nin Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı Güner, adaylık süreci ve projelerine dair ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

31 yaşındaki Güner, kendisinin ve diğer genç belediye başkan adaylarının yurttaşlardan olumlu tepkiler aldığını ifade etti. Çankaya'da yeni bir dönem başlatacaklarını söyleyen Güner, "Yurttaşlarımızdan aldığımız enerjiyle ve sokaktaki dinamizmle birlikte daha da heyecanlanıyoruz. Yurttaşlarımız yeni yüzlerin, genç isimlerin siyasette var olmasını, yerel yöneticilerin de bu şekilde değişimini istiyorlar. Ben pazarda da esnafta da caddede yürürken de yurttaşlarımızın tamamına yakını 'İyi ki sizin gibi genç bir aday oldu' şeklindeki yaklaşımlarını belirtiyorlar. Diğer illerdeki aday arkadaşlarımızla konuştuğumda da onlar da benzer dönüşler aldığını ifade ediyorlar. Bu dönem gerçekten partide gençleşme dönemi oldu." diye konuştu.

"DİJİTALLEŞME, YEŞİL ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM ALANLARINDA PROJELERİMİZ VAR"

Güner, Çankaya ilçesi ile ilgili projelerini şöyle anlattı:

"Geri dönüşüm anlamında yeşil enerji noktasında daha yeni düşüncelere sahibiz. Örneğin belediyemizin kendi binalarında ve pek çok tesisimizde, pazar yerlerimizde, kreşlerimizde ve kendi hizmet alanlarımızda kendi enerjimizi kullanalım istiyoruz. Bu anlamda bir seferberlik yapmayı planlıyoruz ama aynı zamanda geri dönüşüm noktasında da Çankaya'da büyük bir beklenti var yurttaşlarımızda. Bunu da karşılamak üzere kapasiteyi artırma, daha fazla geri dönüşüm noktasında bir beklenti var. Bunların yanı sıra yurttaşların temel beklentisine bakarsak benim düşündüğüm gibi olmadı. Yurttaşlarımız günlük yaşama dokunacak, bugüne kadar örneklerini de gördüğümüz ama geliştirilmiş haliyle halk lokantalarıdır, yaşlı bakım merkezleridir, emekli lokalleridir, bu yönde taleplerde bulundular. Yurttaşlarımızın aslında maalesef geldiğimiz nokta itibarıyla temel sorunu, temel haklara bile ulaşmadaki güçlük. Asıl öne çıkardığımız noktalar doğal olarak bu oluyor. Hem genç olmamın verdiği avantaj hem de bunları takip etmemizdeki kolaylıkla beraber belediye hizmetlerinde dijitalleşme, yeşil enerji ve geri dönüşüm alanlarında projelerimiz var."

"YURT VE BÜYÜK BİR GENÇLİK MERKEZİ YAPACAĞIZ"

Ankara'daki öğrenci yoğunluğuna işaret eden Güner, şunları kaydetti:

"Birden fazla yurt yapmayı planlıyoruz. Şu anda doğrudan belediyemizin kontrolünde olan bir yurdumuz yok maalesef. Çankaya'da 13 üniversite ve 300 bine yakın üniversite öğrencisine ev sahipliği yapıyoruz. Günlük yaşamlarında onlar Çankaya'da oturuyorlar, sosyalleşiyorlar. Bu anlamda birden fazla yurt ihtiyacımız söz konusu ama bunlardan birini özel olarak gençlik merkezi şeklinde tasarlayacağız. Yurt ama aynı zamanda bütün öğrencilere açık yemekhanesi, kütüphanesi, kurs alanları ve sosyalleşebilecekleri yerlerin de olduğu büyük bir gençlik merkezi planımız var."