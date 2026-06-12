CHP'de Disiplin Ceza Süreci Başladı - Son Dakika
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CHP'de Disiplin Ceza Süreci Başladı

12.06.2026 18:00
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CHP MYK, Tuncer ve Özcan'ı disiplin kuruluna sevk etti, Dede'nin yeniden ihracına karar verdi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildiğini bildirdi.

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı 2 saat sürdü.

MYK'de daha önce partiden ihraç edilen ve mutlak butlan kararıyla ihracı yok hükmünde sayılan görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin yeniden ihracına karar verildi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, MYK toplantısına ilişkin bilgi verdi.

MYK'de ülke gündeminin yanı sıra CHP'de son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Sarı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir.

Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Yerel Yönetim, Politika, Güncel, Son Dakika

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