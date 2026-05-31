CHP'de FETÖ Tartışmalarına Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'de FETÖ Tartışmalarına Yanıt

31.05.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Murat Emir, Kılıçdaroğlu'na yönelik FETÖ suçlamalarının eski iftiralar olduğunu belirtti.

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, tedbiren CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği "FETÖ ve ajanlık" tartışmalarına ilişkin, "Bu tartışmalar, bu iftiralar öteden beri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve onun çalışma ekibine o kesimler tarafından yapılagelmiş, bildiğimiz, bayatlamış, eskimiş iftiralardır. Bunlar üzerinden tartışmayı başka noktaya çekmek olanaklı değil" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in TBMM'de düzenleyeceği "Merkez Yönetim Kurulu" (MYK) toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emir, toplantı gündemine ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Bizim açımızdan MYK, Türkiye'nin sorunlarını, haftalık siyasi tartışmalarını konuşacağımız, masaya yatıracağımız yerlerdir. Geçen haftanın değerlendirmesi ve önümüzdeki haftanın planlaması yapılır. MYK üyesi arkadaşlarımız kendi raporlarını sunarlar. Bizim açımızdan daha önceki MYK'lerden farkı olmayan bir MYK toplantısı olacak."

Emir, "Salı günü grup toplantısı yapılacak mı" sorusu üzerine, "Bu sorunun sorulmasına dahi şaşırdığımızı ifade etmeliyim. Çünkü bizim yönetmeliğimize göre de tüzüğümüze göre de meclis teamüllerine göre de grup yönetim kurulu, grup genel kurul toplantısının saatini belirler, gündemini belirler, zamanını belirler ve yapar. Bu gelenek ve bu yasal zemin, 100 yıllık partide ben kendimi bildim bileli var. Öteden beri yapılıyor. Önümüzdeki salının daha önceki salılardan da bir farkı yok bu nedenle" diye konuştu.

"BİZİM AÇIMIZDAN BİR TARTIŞMAYA YER YOK"

Emir, tedbiren CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meclis başkanlığına yaptığı başvuruya ilişkin de "Benim baktığım yer sonuç olarak 100 yıllık partinin buradaki geleneği, iç yönetmeliği, tüzüğüdür. Buna baktığınızda da zaten durum son derece açık. Bu nedenle bizim açımızdan bir tartışmaya yer yok" dedi.

MYK'ya ilişkin Parti Sözcüsü'nün gazetecilere açıklama yapacağını bildirdi.

Emir, "Dün Kılıçdaroğlu FETÖ, ajanlık tartışmasını gündeme getirdi. Üzerinize alındınız mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Elbette ki hiçbir şekilde partimizde bununla ilgili suçlamaya muhatap olacak hiç kimse olmamıştır. Bu tartışmalar, bu iftiralar öteden beri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve onun çalışma ekibine o kesimler tarafından yapılagelmiş, bildiğimiz, bayatlamış, eskimiş iftiralardır. Bunlar üzerinden tartışmayı başka noktaya çekmek olanaklı değil. Burada sandığına sahip çıkan, milletin iradesine sahip çıkan, hukuku arayan, kurultay isteyen ve partiyi ancak partinin delegasyonunun, partililerin seçtiği kadroların yöneteceğine inanan yapılar var. Onlarla 'Sarayın CHP'si' yaratmaya çalışanlar arasındaki bir mücadele. Bunun başka soslarla çeşitlendirilmesine hiç gerek yok."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Murat Emir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de FETÖ Tartışmalarına Yanıt - Son Dakika

Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
11:49
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
11:48
Kılıçdaroğlu’ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
11:15
Özel ve ekibi İYİ Parti’ye mi geçiyor Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 12:40:46. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'de FETÖ Tartışmalarına Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.