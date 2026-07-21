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CHP'de Gergin Anlar

CHP\'de Gergin Anlar
21.07.2026 10:08
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Fahri Yıldırım'ın atanması sonrası CHP binasında tartışma ve polis müdahalesi yaşandı.

CHP Merkez Yürütme Kurulu kararıyla partinin Ankara İl Başkanlığı görevine atanan Fahri Yıldırım ve beraberindekiler ile parti binasındakiler arasında gerginlik yaşandı.

Yıldırım ve beraberindekiler, gece yarısında Kızılay'da bulunan CHP İl Başkanlığı binasına gitti.

Bu sırada Yıldırım'ın içinde bulunduğu grup ile parti binasındakiler arasında tartışma oldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Yıldırım ve beraberindekiler ile partililer arasında gerginlik yaşanmaması için çevre güvenliği sağladı.

Polisin iki grup arasında müzakere yürütmesinin ardından Yıldırım ve beraberindeki kişiler ekiplerce binadan çıkarıldı. Bu sırada bina dışındaki partililer, Yıldırım'ı protesto etti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Ankara, Polis, Son Dakika

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