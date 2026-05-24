CHP'de Gerginlik: Diyalog İstiyorlar

(ANKARA) - Eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, Genel Merkez'e gelmek istediklerini ancak buna "yanaşılmadığını" ifade ederek, "Diyaloğa ve konuşmaya açığız ama arkadaşlarımız telefonlarına cevap vermiyor. Bizimle görüşmek, iletişim kurmak, konuşmak isterlerse buradayız, hazırız" dedi.

Eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği iddiaları üzerine yaşanan gerginliğe ilişkin konuştu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına ilişkin kararının ardından gece saatlerinden bu yana müzakere süreci yürüttüklerini, "Genel Merkez'e gelmek istedikleri" talebini ilettiklerini, milletvekilleri, parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin Genel Merkez önünde olduğunu söyledi.

"İÇERİ GİRMEK, SOHBET ETMEK İSTEDİK"

Sarı, "Bu gerginliğin ortadan kalkması için diyalog mekanizmalarını zorlamaya çalışıyoruz. Ama arkadaşlarımız ısrarcı bir biçimde buna yanaşmadılar dün geceden beri. Sabah da biz inisiyatif geliştirerek geldik buraya. Bunu duyan arkadaşlarımız, partili arkadaşlarımız da gelmişler. Biz arkadaşlarımızı süreçten uzak tutuyoruz ve sadece milletvekili arkadaşlarımızla içeri girmek, sohbet etmek ve konuşmak istediğimizi, diyalog kapısını açık tutmak istediğimizi söyledik" dedi.

Yaklaşık bir saat beklediklerini kaydeden Sarı, "İçerideki partili arkadaşlarımız kendilerine göre, bizim içeriye girmemizi uygun bulmadılar. Partinin milletvekilleri sadece içeri girecekti ama buna da izin vermediler. Dolayısıyla biz kolaylaştırıcı olma görevini üstlendik ama bunu gerçekleştiremedik maalesef. Şu an itibarıyla burada bekliyoruz. Dolayısıyla bizim, yani milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri olarak bu aşamadan sonra yapacak bir şeyimiz yok" şeklinde konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN GENEL MERKEZE GELİŞİ HENÜZ PLANLANMADI"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'e gelmesine ilişkin planlamanın henüz yapılmadığını da aktaran Sarı, "Biz hala şu saat itibarıyla bile diyaloğa açığız, konuşmaya açığız ama arkadaşlarımız telefonlarına cevap vermiyor. Daha kötüsü içeriden provoke eden açıklamalar geliyor, bunlara hiç gerek yok. Yani 'İşte burada silahlı adamlar varmış' diye. Partinin üst düzey kademelerinde görev yapan arkadaşlarız, böyle bir durum yok. Biz içeri girmek istiyoruz sadece, sohbet etmek istiyoruz" dedi.

Müslim Sarı, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine mahkeme kararıyla atanan Gürsel Tekin'in binaya girmesinin ardından yaşan gerginliğin Genel Merkez'de yaşanıp yaşanmayağına ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

"Arkadaşlar bilmiyorum ama yaşanmasını istemem. Cumhuriyet Halk Partisi 103 yıllık parti, nice badireleri atlatmış bir parti. Böyle görüntüler Cumhuriyet Halk Partisi için hoş değil. Neticede bir hukuk süreci var, bu hukuk sürecini işletmek, her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partisinin bu binasında bulunan, şu anda içeride bulunan arkadaşlarımıza düşer."

Biz buna rağmen 'Bir araya gelelim, oturalım, konuşalım' diyoruz ama yanaşmıyorlar arkadaşlarımız. Dolayısıyla biz bekliyoruz. Bizimle görüşmek, iletişim kurmak, konuşmak isterlerse buradayız, hazırız. Şimdi biz sonraki aşamaları konuşmeyalım, şu anki krizi, bu akut durumu çözmeye çalışalım. Telefonlarımıza cevap vermedikleri için belki medya üzerinden iletişim kurma şansımız olur. Bizimle bir iletişim kurarlarsa, bizi içeri davet ederlerse oturup konuşacağız. biz başka partinin insanları değiliz, düşman değiliz, konuşmak istiyoruz sadece."

"ARKADAŞLARIMIZ GENEL BAŞKANIMIZIN ODASINI BOŞALTMAMAKTA ISRAR EDİYOR"

Genel Merkez önünde açıklamalarda bulunanan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da Genel Merkez'e girmeye çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız, Grup Başkanımız, Sayın Genel Başkanımızın makamına çıksın diye bekliyoruz. Biz partinin milletvekiliyiz, burada partinin üyeleri var. İçerideki, önceki dönem yönetimdeki arkadaşlarımız kapıları tutmuşlar. En azından vekiller, vekillerle görüşsün. Grup Başkanı Sayın Özgür Özel yukarıda, onunla görüşelim. Ama arkadaşların suhuletle bir geçiş planlamadıklarını anlıyoruz. Bu, partimiz, üyelerimiz ve Türkiye açısından sıkıntılı bir durum. Biz, Türkiye'nin yükünü almak istiyoruz. Türkiye'ye yük olmak istemiyoruz. Yeni bir dönem başlıyor, partimiz hızla toparlanacak."

Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi hızla, mümkün olan en kısa sürede kurultayımızı da yapacağız. Fakat arkadaşlarımız anlayamadığımız bir inatla partinin üyelerini ve milletvekillerini alıp, Sayın Genel Başkanımızın, Parti Meclisimizin ve MYK'mızın odalarını boşaltmamakta ısrar ediyorlar. Bir şekilde çözeceğiz herhalde, ısrarla vekil arkadaşlarımız temas kurmaya çalışıyor.

Burada iki gündür çalışan memurlar, işçiler, emekçilerimiz bayram ikramiyelerini, maaşlarını alıp tatile gitmek istiyorlar. Burada yetkisiz bir şekilde oturdukları için verilemiyor. Çay ocağından temizlikçisine kadar insanlar bizlere ulaşmaya çalışıyor. Biz kimin neyi var, neyi yok bilmeden ödeme, yetki dağılımı falan yapılamadığı için onlar da mağdur oluyor. Arkadaşlarımız, içerideki yol arkadaşlarımızla birlikte hoş olmayan görüntüler Türkiye'ye vermeyelim diye mücadele ediyoruz."