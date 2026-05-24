CHP'de Gerginlik: Kayışoğlu'ndan Sert Açıklama

Zehra Değirmenci

(BURSA) - CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, partisinin genel merkezine müdahaleye değinirken "Demokrasi tarihimizin en korkunç, en kara, en utanç verici günlerinden birini yaşıyoruz" dedi.

CHP Genel Merkezi önünde sabah saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından bölgeye sevk edilen çevik kuvvet ekipleri, Genel Merkez'e müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 12. katta, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bulunan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yaşananlara tepki gösterdi.

Polis müdahalesi sırasında sosyal medya hesabından video paylaşan Kayışoğlu, şunları söyledi:

"Genel Başkanımızın olduğu 12. kattayız. Demokrasi tarihimizin en korkunç, en kara, en utanç verici günlerinden birini yaşıyoruz. Tarih bugünleri yazıyor. Elbet hesabını verecekler bunu yapanlar, ortak olanlar, işbirlikçiler, hainler, vatan hainleri, içimizdeki, dışımızdaki… Bugünler geçecek. Söz veriyoruz milletimize. Yeter ki birlikte olalım. Birleşmiş bir halkı hiç kimse yenemez. Asla yenemez. Biz milletimizle beraberiz. Gücümüzü de Atatürk'ten alıyoruz. Onun ilkelerinden, onun liderliğinden, onun devrimlerinden alıyoruz."