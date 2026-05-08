Burcu Köksal'a Yakınlığıyla Bilinen CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak Görevden Alındı

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda, Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı.

AK Parti'ye katılacağı iddialarına ilişkin bir televizyon kanalına konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Evet ben bir karar verdim. Salı günü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda bugün yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısınnda, Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak ve merkez ilçe yönetim kurulu görevden alındı.

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı ayrıca bugün saat 17.00'de CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın katılacağı buluşma için tüm vatandaşları belediye önüne çağırdı.