Burcu Köksal'a Yakınlığıyla Bilinen CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak Görevden Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burcu Köksal'a Yakınlığıyla Bilinen CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak Görevden Alındı

08.05.2026 14:13  Güncelleme: 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda gerçekleşen olağanüstü toplantıda, Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. Köksal, AK Parti'ye katılacağını duyurdu.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda, Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı.

AK Parti'ye katılacağı iddialarına ilişkin bir televizyon kanalına konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Evet ben bir karar verdim. Salı günü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda bugün yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısınnda, Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak ve merkez ilçe yönetim kurulu görevden alındı.

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı ayrıca bugün saat 17.00'de CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın katılacağı buluşma için tüm vatandaşları belediye önüne çağırdı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burcu Köksal'a Yakınlığıyla Bilinen CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak Görevden Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Eski Trabzonsporlu Alanzinho’nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı Eski Trabzonsporlu Alanzinho'nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
Süresiz nafaka artık tarih oluyor İşte yeni sistemin ayrıntıları Süresiz nafaka artık tarih oluyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları
Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı
Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı

14:29
Alkışlar Anderson Talisca’ya Koca çeteyi çökertti
Alkışlar Anderson Talisca'ya! Koca çeteyi çökertti
14:23
Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi
Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi
14:16
İranlı Bakan Arakçi’den ABD’ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
13:27
Basra Körfezi’nde hareketli saatler İran dev petrol tankerini ele geçirdi
Basra Körfezi'nde hareketli saatler! İran dev petrol tankerini ele geçirdi
13:26
CHP, Burcu Köksal’a karşı harekete geçiyor
CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 14:33:26. #7.12#
SON DAKİKA: Burcu Köksal'a Yakınlığıyla Bilinen CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak Görevden Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.