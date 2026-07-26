CHP'de Gürsel Tekin Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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CHP'de Gürsel Tekin Açıklamalarda Bulundu

CHP\'de Gürsel Tekin Açıklamalarda Bulundu
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Gürsel Tekin, partinin iç sorunları ve medya eleştirileri hakkında basın toplantısı düzenledi.

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Tekin, "Biz yoğurdu üfleyerek yiyoruz. 10 aydır buradayız. Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz. Birçok arkadaşlarımız kendi imkanları ile geliyor. Bir kısım genç arkadaşımız da sayı çok olunca bizden ulaşım desteği istedi. Onun dışında para harcayacak durumumuz yok. Bize salonu tahsis eden Sarıyer Belediye başkan ve yöneticileri linç edildi. İsteyen herkes parasını verip kiralar. Kendi belediyenizin salonunu kiralıyorsunuz ve başkanınız linç ediliyor. O çeteleri açıklayacağım. Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Tekin, "Her Cumartesi günleri partimize katılım günleri yapıyoruz. Çok büyük ilgi var. Dün de sayın Genel Başkanımızın katılımıyla çok geniş kapsamlı bir toplantı yaptık. Farklı siyasi partilerden yüzlerce arkadaşımız partiye katıldılar. Kimsenin siciline bakacak durumda değiliz. Deneyim ve tecrübeyle uzun süredir parti yöneticiliği yapan bir insanım. Halka açık yerlerde yöneticilerimiz sadece kimlerin gelip gelmediğini, gelen arkadaşlarımızın isimlerini alırız. Bir çamur medyanın operasyonuna karşı karşıya kalmamak için salonumuz sınırlı sayıda olduğu için arkadaşlarımızın isimlerini aldık. Biz yoğurdu üfleyerek yiyoruz. 10 aydır buradayız. Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz. Birçok arkadaşlarımız kendi imkanları ile geliyor. Bir kısım genç arkadaşımız da sayı çok olunca bizden ulaşım desteği istedi. Onun dışında para harcayacak durumumuz yok" dedi.

'İSTEYEN HERKES PARASINI VERİP KİRALAR'

Tekin, "Partililik tamamen gönüllülüğe dayalı bir şeydir. Bize salonu tahsis eden Sarıyer Belediye başkan ve yöneticileri linç edildi. İsteyen herkes parasını verip kiralar. Kendi belediyenizin salonunu kiralıyorsunuz ve başkanınız linç ediliyor. O çeteleri açıklayacağım. Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar. Şişli Gençlik Kolları Başkanı'mıza sorduk, tanıyor musunuz: Yok. İki kişi bilebilir. Bir bu kirli tuzağı kuran medya, ikincisi devletimizin savcıları soruşturma ile bilir. Gece hemen suç duyurusunda bulunduk. Hiçbir kirli tarafta olmadık, kimseye tuzak kurmadık. Bu tuzağı kuran kimse sayın savcılar dibine kadar gideceksiniz. Bu FETÖ'cülerin tezgahının sorumlusu kimse gideceğiz üzerine. 70 kişi eksik olsa ne olur fazla olsa ne olur" diye konuştu.

'AZİZ İHSAN AKTAŞ SUÇ ÖRGÜTÜ, İŞ ADAMLARIDIR'

Tekin, "Şeytan üçgeni dediğimiz bu üçgen ne zaman itirafçılarla ilgili laf etsem bu kirli medyanın kimyası bozuluyor. Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü, iş adamlarıdır. Kurumlarında kudretli durmanın yolunu arar ve siyasetçi satın alırlar. Bu kişi CHP'nin iki önemli aktörünü satın almış. Özgür Karabat ikincisi Burhanettin Bulut. Özgür Karabat mali işlere bakan kişi, Burhanettin Bulut ise medya satın almaya bakıyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CHP'de Gürsel Tekin Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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