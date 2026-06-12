CHP'de Hukuksuzluk Tepkisi

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, grup başkanvekilliğinin düşürülmesine ilişkin "CHP Grubu'nun iradesine, Meclis hukukuna ve demokrasiye açık bir darbedir. Burada mesele bizlerin makamı değil, mesele 103 yıllık CHP'nin ve demokrasimizin düşürüldüğü utanç verici durumdur. Bu makamlar bizi var etmediği gibi, bu hukuksuzluk da bizi susturamayacak" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, grup başkanvekilliğinin düşürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün yapılan, CHP Grubu'nun iradesine, Meclis hukukuna ve demokrasiye açık bir darbedir. Burada mesele bizlerin makamı değil, mesele 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve demokrasimizin düşürüldüğü utanç verici durumdur. Bizler dün olduğu gibi bugün de emeklinin, işçinin, çiftçinin, haksızlığa uğrayan herkesin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu makamlar bizi var etmediği gibi, bu hukuksuzluk da bizi susturamayacak."