CHP'de kurultay davasını başlatan Erkan Çakır'a Spor Kurulu'nda bölge sorumluluğu verildi - Son Dakika
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CHP'de kurultay davasını başlatan Erkan Çakır'a Spor Kurulu'nda bölge sorumluluğu verildi

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CHP\'de kurultay davasını başlatan Erkan Çakır\'a Spor Kurulu\'nda bölge sorumluluğu verildi
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CHP'de mutlak butlan kararıyla sonuçlanan 38. Olağan Kurultay davasının başlamasına neden olan isimler arasında gösterilen eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, CHP Spor Kurulu Başkanlığı Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu olarak atandı.

(ANKARA) - CHP'de mutlak butlan kararıyla sonuçlanan 38. Olağan Kurultay davasının başlamasına neden olan isimler arasında gösterilen eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, CHP Spor Kurulu Başkanlığı bünyesinde Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu olarak görevlendirildi.

Eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, CHP Spor Kurulu Başkanlığı Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu olarak atandı. Çakır, söz konusu görevlendirmeyi, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bizi nerede görmek isterse orada oluruz..." ifadeleri ile duyurdu.

Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar ve Spor Kurulu Başkanı Savaş Yıldırım'ın imzası ile yapılan atama yazısında, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin spor politikaları doğrultusunda; spor dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir iletişim ağı oluşturulması, spor camiasının farklı paydaşlarıyla etkin iş birliklerinin geliştirilmesi ve spor alanındaki çalışmaların daha ileri bir noktaya taşınması amacıyla yürütülecek faaliyetlerde görev almak üzere, Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu atanmanız uygun görülmüştür. Üstlenmiş olduğunuz bu önemli görevin; spor dünyası ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesine, ülkemizin spor politikalarının daha kapsayıcı, çağdaş ve toplumun tüm kesimlerine ulaşan bir anlayışla ele alınmasına değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Görevinizi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel değerleri, ilkeleri ve spor politikaları çerçevesinde; liyakat, sorumluluk, dayanışma ve ortak akıl anlayışıyla yürüteceğiniz inancıyla, yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni eder; çalışmalarınızda üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında sosyal medya hesabından dönemin CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın bazı delegelerle para karşılığı anlaşma yaptığı iddiasını ortaya attı. Yeşiltaş, Çakır'ın paylaşımlarının ardından 20 Kasım 2023'te Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dosya daha sonra yetkisizlik nedeniyle Ankara'ya gönderildi ve "mutlak butlan" kararının çıkacağı CHP 38. Olağan Kurultay davası başlamış oldu.

Soruşturma kapsamında ifade veren Çakır, dönemin CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın 38. Kurultay'da para karşılığında delege  desteği sağladığını kendisinin görmediğini, başka birinin ifadelerini tekrarladığını söyledi.

İzmir'de şantaj suçundan yargılandığı bir davadan aldığı ceza nedeniyle 2025 yılında cezaevine giren Çakır, geçtiğimiz günlerde tahliye olmuştu.

Kaynak: ANKA
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