Özgür Özel kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu\'nu aradı

20.09.2025 15:27
CHP Lideri Özgür Özel, 22. Olağanüstü Kurultayı öncesinde partisinin eski genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Özel'in 3 genel başkanı da Kurultay'a davet ettiği bildirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin yarın Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 22'nci Olağanüstü Kurultayı öncesi, eski genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı telefonla arayarak, Kurultay'a davet ettiği bildirildi.

ARALARINDA KILIÇDAROĞLU DA VAR

CHP Genel Merkezi'nden alınan bilgiye göre, partisinin 22'nci Olağanüstü Kurultayı için hazırlıklarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Özel'in önceki 3 genel başkanı da Kurultay Salonu'na davet ettiği belirtildi.

CHP'NİN 22. OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI

CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı yarın Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Bin 127 kayıtlı delegenin oy kullanabileceği olağanüstü kurultay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Kurultayda, önce kurultay başkanlık kurulu seçimi yapılacak. Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasının ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri hakkında güven oylaması yapılacak. Bunun ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri için ayrı ayı seçim yapılacak.

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Özgür Özel, Politika, Güncel, Gündem, Yaşam, Son Dakika

