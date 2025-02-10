CHP'de Ön Seçim Tarihi İçin Yetki Verildi

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Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısında, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacağı belirtilen ön seçimlere ilişkin yönerge taslağı tartışıldı. PM'de ön seçim tarihinin belirlenmesi için MYK'ya yetki verildi. PM'nin hemen ardından başlayan MYK toplantısında ön seçim tarihinin belirlenmesi bekleniyor.

CHP PM, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında saat 12.30'da toplandı. Yaklaşık beş saat süren PM toplantısının gündeminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleme için yapılacak ön seçim ve "erken seçim stratejileri" vardı. CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Özgür Özel'in "Başlıyoruz" temalı grup konuşmasının ardından ön seçim için yönerge hazırlamaya başlamıştı. Tamamlanan yönerge taslağı PM üyelerine okundu. Edinilen bilgiye göre PM üyeleri yönerge taslağına ilişkin görüşlerini açıkladı. Toplantıda ön seçim teknik açıdan tartışıldı. Toplantıda, ön seçim pratiği olan PM üyelerinin görüşleri alınırken, ön seçimin yasal mevzuata ve parti tüzüğüne uygunluğu konuşuldu. Yönerge taslağında kanunla belirlenen cumhurbaşkanı adaylığı kriterlerinin yanı sıra, CHP'ye üye olunması koşulunun arandığı öğrenildi. Parti kurmayları, yönerge taslağı konusunda PM üyelerinin fikir birliğine vardığını aktardı.

MYK, tarihi belirleyecek; Özel, açıklayacak

Yönerge taslağının PM toplantısında oylanmadığı öğrenilirken PM üyelerinin MYK'ya ön seçim tarihinin belirleme konusunda yetki verdiği kaydedildi. Buna göre, PM toplantısının ardından saat 18.00 itibarıyla başlayan MYK toplantısında, ön seçim tarihine karar verilmesi bekleniyor. Özel'in yarın yapılacak haftalık grup toplantısında ön seçim yönergesini ve tarihini açıklayacağı ifade ediliyor.

Kurultay soruşturması değerlendirilecek

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın da PM toplantısında gündeme geldiğini belirten kurmaylar, konuyla ilgili değerlendirmenin MYK toplantısında yapılacağını aktardı.