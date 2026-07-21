CHP'de Partinin Bölünmesine İzin Verilmeyecek - Son Dakika
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CHP'de Partinin Bölünmesine İzin Verilmeyecek

21.07.2026 17:45
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel'in yeni parti açıklamasını eleştirerek ayrılmalara karşı çıktı.

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in "Yeni partimizi kuruyoruz" açıklamasına ilişkin "Parti dışında bir siyasal mücadeleye yelken açmak her şeyden önce parti bölmek anlamına gelmektedir ki Atatürk'ün partisinin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Bunu doğru bulmuyoruz. Bu AKP'nin ekmeğine yağ sürer" dedi.

CHP'den Özgür Özel'in "Yeni partimizi kuruyoruz" açıklamasına ilk tepki Parti Sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Sarı, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi grubunda gerçekleştirilen toplantı çok talihsiz bir toplantı olmuştur. Belki de Türkiye tarihinde ilk olmuştur. Bir siyasal partinin grup toplantısında başka bir siyasal partinin kurulacağının açıklanması çok ironik bir durum açıkçası. Dolayısıyla hiç etik olmamıştır. Bir defa baştan bunu böyle söylemek lazım."

İkincisi, CHP içinde gerçekleştirilen siyasal mücadeleler çok köklüdür biliyorsunuz, ta en başından beri. Dolayısıyla parti içinde bir siyasal mücadele yapılması gerekirken parti zeminleri içinde, partinin meşhur zeminleri içinde bir siyasal mücadele yapılacakken partinin dışına çıkmak ve parti dışında bir siyasal mücadeleye yelken açmak her şeyden önce parti bölmek anlamına gelmektedir ki Atatürk'ün partisinin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Bunu doğru bulmuyoruz. Bu AKP'nin ekmeğine yağ sürer. Hele ki böyle bir konjonktürde. Neden olmadığımız bir butlanın sonuçlarını hep beraber gelin, birlikte bu sorunu çözelim dediğimiz halde bunun sonuçlarına neden olmadığımız bir süreci dışına çıkartarak ve dışarıda bunu çözmeye çalışarak farklı bir yola doğru savrulmaktadır arkadaşlar. Bunun açık bir biçimde CHP'yi bölmek olduğu anlaşılır. Ama biz CHP'nin bölünmesine asla izin vermeyeceğiz. Bunun için sonuna kadar çalışacağız. Her ne kadar bununla ilgili çağrılarda bulunmuş olsak da bu çağrılarımızın yanıtsız kaldığını görüyorum.

Ben şimdi bu arkadaşlara sormak istiyorum. CHP'nin fikriyatından ne şekilde ayrılmaktadırlar? CHP'nin bugün savunmuş olduğu düşünce, fikir temelinden hangi biçimde ayrı düşmektedirler ki bir siyasal partiye doğru yolculuğa çıkmaktadırlar? Çok açık olan şey şudur. Hiçbir fikirsel ayrılığımız yoktur. CHP'nin programları ortadadır. Bu programlara rağmen arkadaşlarımız herhangi bir fikir üretmeden bir siyasal partiye doğru yelken açmış olmalarının tek açıklaması vardır. Kendilerine koltuk aramaktadırlar. Dolayısıyla bu bir kişi ayrışmasıdır. Bu bir fikir ayrışması değildir. Bu bir parti ayrışması değildir. Bu olmayacaktır."

MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI

Sarı, Özel'in konuştuğu grup toplantısına 80'in üzerinde milletvekilinin katılması ve bu milletvekillerinin CHP'den istifa edecekleri iddialarını şöyle değerlendirdi:

"Bu konuda net bir şey söylemek için henüz erken arkadaşlarımızın toplantıya katılıyor olması tamamının ayrıldığı anlamına gelmez. Dolayısıyla ayrım söz konusu olduğunda ve CHP'nin ayrılma konusunda dilekçeyi imzalarlarken karşı karşıya kalacakları duygu durumları önemlidir."

O duygu durum ortamında gerçekten arkadaşlar ayrılacak mı, ayrılmayacak mı hep beraber göreceğiz. Ama ben birlikte siyaset yaptığımız bu milletvekili arkadaşlarımızın nereye gideceği belli olmayan bir siyasal maceranın içinde olmamaları gerektiğini salık veriyorum kendilerine. Onlar da bu değerlendirmeyi kendi iç dünyalarında yapacaktır."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Müslim Sarı, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de Partinin Bölünmesine İzin Verilmeyecek - Son Dakika

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