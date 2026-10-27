CHP\'de üye listelerindeki teknik aksaklık kongre takvimini en az 15 gün geciktirdi

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi tarafından 28 Ekim'de başlatılacağı duyurulan kongre takvimi, üye listelerinin hazırlanmasına ilişkin teknik aksaklıklar nedeniyle en az 15 gün ertelendi.

CHP Genel Merkezi tarafından 28 Ekim 2026'da resmen başlayacağı duyurulan kongre takviminde değişikliğe gidildi.

Siyasi partiler, Siyasi Partiler Kanunu'na göre, yapacakları kongre delege seçimlerinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş üye listelerini esas alıyor. Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Merkezi de yasa gereği, kongre dönemi nedeniyle ihtiyaç duyduğu resmi üye listeleriyle ilgili çizelge hazırlıyor. Çizelgelerin teknik gerekçelerle gecikmesi nedeniyle takvimin en az 15 gün ertelendiği belirtildi.

Kurultay takviminde ilçe kongreleri için 12 Aralık, il kongreleri içinse 16 Ocak tarihi belirlenmişti. Kongreler sürecinin 14 Şubat'ta tamamlanması ve 2027'nin ilkbaharında 38. Olağan Kurultayı'nın yapılması planlanıyordu. Süreçte yapılacak 15 günlük erteleme nedeniyle diğer tarihlerde de değişiklik yapılması planlanıyor.

MUTLAK BUTLAN KARARI DA TAKVİMİ ETKİLEYECEK

Öte yandan, Yargıtay, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin, CHP kurultay davasında, "mutlak butlan" nedeniyle Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması kararına ilişkin incelemesini henüz tamamlamadı.

Parti kaynaklarına göre, Yargıtay'dan onama kararı çıkmaması ve tedbirin devam etmesi halinde, takvimde yeniden değişikliğe gidilebilir.

Konu, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nda da gündeme gelecek. Partinin hukuk kurmayları, Yargıtay'daki sürece ilişkin MYK üyelerini bilgilendirecek ve olası hukuki gelişmelerin kurultay takvimine etkisi değerlendirilecek.