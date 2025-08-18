CHP Delege Seçiminde Kavga: 1 Yaralı, 2 Gözaltı

Samsun'da CHP Atakum İlçe Başkanlığınca gerçekleştirilen delege seçiminde çıkan kavgada bir kişinin darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, CHP Atakum İlçe Başkanlığınca 16 Ağustos'ta yapılan delege seçiminde çıkan kavgada darbedilen A.A. eve gittiğinde rahatsızlandı.
Yakınları tarafından Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan A.A'ya beyin kanaması teşhisi konuldu.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren A.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayın ardından yapılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tespit edilen şüpheliler B.K. (28) ve kardeşi S.K'yi (25) yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
