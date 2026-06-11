Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grubundan 1 Milyar TL'lik Krediye Destek

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı öncesinde açıklama yapan CHP grubu, başlangıçta 9 ilçeyi kapsayan 1 milyar TL'lik kredi kullanımına, yatırım planının 17 ilçeyi de kapsayacak şekilde genişletilmesine destek vereceklerini açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Anıl Yetişkin, yatırımların uygulanma sürecini yakından takip edeceklerini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP grubu, meclis toplantısının ikinci oturumu öncesinde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP'li ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı. CHP Grup Başkanvekili ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, daha önce yalnızca 9 ilçeyi kapsadığı belirtilen 1 milyar TL'lik krediye ilişkin yatırım planının tüm ilçeleri içerecek şekilde güncellendiğini belirterek, bu doğrultuda krediye destek vereceklerini açıkladı.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Başkan Yetişkin, 17 ilçeyi kapsayan krediye onay vereceklerini belirterek, "Komisyon üyesi arkadaşlarımıza 14 ay içerisinde hizmetlerin yerine getirileceği bildirildi. Kayıt altına alınması için özellikle söylüyorum. Tüm ilçelerde hangi yatırımların yapılacağına ilişkin imzalı belgeleri elimizde. Bundan sonraki süreçte takipçisi olacağız. Aydınlılara hizmetin önünde engel olmadığımızı aksine daha çok hizmet getirmek üzere daha çok çalışacağımızı beyan etmek istiyoruz" diye konuştu.