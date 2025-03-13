CHP'den 23 Mart Çağrısı: Tarihi Gün İçin Sandık Başına!

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(BURSA) CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP'nin cumhurbaşkanı ön seçim adayı Ekrem İmamoğlu'nun kentteki kampanyası programında; " 23 Mart, Türkiye için tarihi bir gündür. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyip ülkeyi yönetme iradesini en güçlü şekilde ortaya koyacağımız gündür. 23 Mart'ta sandık başına gidip oylarınızı kullanın. 23 Mart, her gün çoğalan saldırılara karşı birlikte olduğumuzu göstermenin günüdür" dedi.

CHP'nin ön seçimle belirlenecek cumhurbaşkanı aday adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'den başlattığı seçim çalışmaları kapsamında bugün Bursa'da partililerle ve yurttaşlarla bir araya geldi. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda yapılan programda salon tamamen doldu. İmamoğlu'nun öncesinde konuşan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, özetle şunları söyledi:

"Ülkemiz bir taraftan derin yoksullukla, bir taraftan adaletsizlikle uğraşıyor. Bizler ise böylesine bir karanlık dönemde merkezimize halkçılığı ve demokrasiyi koyan bir siyaset anlayışıyla gece gündüz halkımız ve ülkemiz için yürekli bir mücadele ortaya koyuyoruz. Çünkü bu düzeni değiştirmek zorunda olduğumuzu iyi biliyoruz. Türkiye'yi bu karanlıktan kurtarmanın tek yolu erken seçim ve o seçimde kurulacak halkın iktidarıdır. Bu sebeple bir aradayız. 23 Mart, Türkiye için tarihi bir gündür. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyip ülkeyi yönetme iradesini en güçlü şekilde ortaya koyacağımız gündür. Erken seçim sandığıyla halkın önüne getireceğimiz kararlı mücadelenin başlangıcıdır. 23 Mart'ta sandık başına gidip oylarınızı kullanın. Partimiz tarihi bir adım atarak cumhurbaşkanı adayımızı, partimizin neferleri belirlesin, demiştir. Herkes bu çabayı iyi görmeli ve sahip çıkmalıdır. CHP'nin, Türkiye'nin yüz akı olduğunu en güçlü şekilde göstermek zorundayız. 23 Mart, her gün çoğalan saldırılara karşı birlikte olduğumuzu göstermenin günüdür. Bir kadını bunların insafına bırakmamak için mücadele edeceğiz. Madenciye tekme atanların dışarıda, madenciyi savunanların içeride olduğu bir Türkiye olmasın diye mücadele edeceğiz. Bu ülkenin teğmenleri, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz dediğinde onunla gurur duyan bir cumhurbaşkanı olsun diye mücadele edeceğiz."