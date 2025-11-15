CHP'den Ahmet Özer İçin Görev İadesi Çağrısı - Son Dakika
CHP'den Ahmet Özer İçin Görev İadesi Çağrısı

15.11.2025 20:21
CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tahliyelerinin ardından göreve iade edilmesi gerektiğini söyledi. Emre, bu durumun sadece Özer için değil, kayyım atanan diğer yerler için de geçerli olması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Ahmet Özer'in tahliyesinin doğru bir adım olduğunu, şimdi de sırada Esenyurt Belediye Başkanlığına iade edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında 30 Ekim 2024'te tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında verilen tahliye kararı sonrası göreve iadesi için çağrılar devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Tahliye doğru bir adımdı; şimdi sırada görev iadesi var. Bu sadece Ahmet Özer için değil, kayyım atanan tüm yerler için geçerli olmalı. AYM ve AİHM kararları uygulanmazken, yargı bağımsızlığı ve eşitlik ilkesi hayata geçmezken 'milli birlik, kardeşlik, ortak gelecek' söylemlerinin maalesef bir inandırıcılığı yok."

Kaynak: ANKA

