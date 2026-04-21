CHP'den AK Parti'ye Sert Cevap

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına ilişkin "Sizde Filistin hassasiyeti yok, sizde Trump korkusu var. Filistin hassasiyeti olan, Netanyahu'ya 'savaş kahramanı' diyen Trump'ın kurduğu sözde Gazze Barış Kurulu masasına İsrail yönetimiyle birlikte oturmaz" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile aynı cümlede zikretmesi siyasi bir zavallılık örneğidir" sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Emre, "Sayın Ömer Çelik, olmayan hassasiyet sorgulanmaz. Sizde Filistin hassasiyeti yok, sizde Trump korkusu var. Filistin hassasiyeti olan, Netanyahu'ya 'savaş kahramanı' diyen Trump'ın kurduğu sözde Gazze Barış Kurulu masasına İsrail yönetimiyle birlikte oturmaz" dedi.