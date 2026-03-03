CHP'den Akaryakıt Vergilerine Savaş Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Akaryakıt Vergilerine Savaş Çağrısı

03.03.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Yavuzyılmaz, petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle akaryakıttan alınan vergilerin askıya alınmasını istedi.

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, ABD–İsrail–İran savaşı nedeniyle brent petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişe dikkat çekerek hükümete akaryakıttan alınan vergilerin askıya alınması çağrısında bulundu. Yavuzyılmaz, "Vatandaşları korumak adına en azından savaş döneminde akaryakıttan alınan ÖTV ve KDV derhal askıya alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, petrol fiyatlarındaki artışın akaryakıt fiyatlarına olası etkilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Savaşın etkisiyle küresel petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarında fahiş artışlara yol açabileceğini belirten Yavuzyılmaz, brent petrolün şimdiden 80 dolar seviyelerine ulaştığına dikkat çekti.

"Vatandaş hem artan akaryakıt fiyatları hem de bunun zincirleme enflasyon etkisi nedeniyle ciddi biçimde olumsuz etkilenebilir"

Yavuzyılmaz, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat riskleri ve rafinerilere verilen zararların artması halinde petrol fiyatlarının kısa sürede 100 doların üzerine çıkabileceğini söyleyerek böyle bir senaryoda Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarının eşi benzeri görülmemiş rekor seviyelere ulaşabileceğini dile getirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası analizlerine de atıfta bulunan Yavuzyılmaz, ham petrol fiyatında yüzde 10'luk artışın tüketici enflasyonunu nihai olarak yaklaşık 1 puan yükselttiğini hatırlatarak "Bu tek faktör bile enflasyonu yaklaşık 2,5 puan daha yukarı çekebilir. Vatandaş hem artan akaryakıt fiyatları hem de bunun zincirleme enflasyon etkisi nedeniyle ciddi biçimde olumsuz etkilenebilir" dedi.

Yavuzyılmaz, akaryakıt fiyatlarının mevcut seviyesinin dahi vatandaş üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu, petrol fiyatlarının 100 dolar seviyelerine ulaşması ve dolar kurunun yükselmesi halinde benzinin litre fiyatının 85 TL'yi, motorinin ise 90 TL'yi aşabileceğini ifade etti. Akaryakıt fiyatlarının zaten Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerinde olduğunu belirten Yavuzyılmaz, savaş koşullarına bağlı küresel risklerin eklendiği bir dönemde hükümetin akaryakıttan yüzde 40'ı aşan oranlarda vergi almaya devam etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz ay TBMM'ye kanun teklifi sunduklarını hatırlatan Yavuzyılmaz, "Vatandaşları korumak adına en azından savaş döneminde akaryakıttan alınan ÖTV ve KDV derhal askıya alınmalıdır" diyerek hükümete acil düzenleme çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Deniz Yavuzyılmaz, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Akaryakıt Vergilerine Savaş Çağrısı - Son Dakika

“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama "Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai’de mahsur kaldı Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı
Fenerbahçe’de 10 günlük kabus Fenerbahçe'de 10 günlük kabus
Galatasaray maçı öncesi Liverpool’da deprem Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor

11:28
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
10:50
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
10:40
Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır
Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
10:38
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok
10:29
İsrail, Lübnan’a kara saldırısı başlattı
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 11:43:16. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den Akaryakıt Vergilerine Savaş Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.