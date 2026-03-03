CHP'den Akaryakıt Vergilerine Savaş Çağrısı

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, ABD–İsrail–İran savaşı nedeniyle brent petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişe dikkat çekerek hükümete akaryakıttan alınan vergilerin askıya alınması çağrısında bulundu. Yavuzyılmaz, "Vatandaşları korumak adına en azından savaş döneminde akaryakıttan alınan ÖTV ve KDV derhal askıya alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, petrol fiyatlarındaki artışın akaryakıt fiyatlarına olası etkilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Savaşın etkisiyle küresel petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarında fahiş artışlara yol açabileceğini belirten Yavuzyılmaz, brent petrolün şimdiden 80 dolar seviyelerine ulaştığına dikkat çekti.

"Vatandaş hem artan akaryakıt fiyatları hem de bunun zincirleme enflasyon etkisi nedeniyle ciddi biçimde olumsuz etkilenebilir"

Yavuzyılmaz, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat riskleri ve rafinerilere verilen zararların artması halinde petrol fiyatlarının kısa sürede 100 doların üzerine çıkabileceğini söyleyerek böyle bir senaryoda Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarının eşi benzeri görülmemiş rekor seviyelere ulaşabileceğini dile getirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası analizlerine de atıfta bulunan Yavuzyılmaz, ham petrol fiyatında yüzde 10'luk artışın tüketici enflasyonunu nihai olarak yaklaşık 1 puan yükselttiğini hatırlatarak "Bu tek faktör bile enflasyonu yaklaşık 2,5 puan daha yukarı çekebilir. Vatandaş hem artan akaryakıt fiyatları hem de bunun zincirleme enflasyon etkisi nedeniyle ciddi biçimde olumsuz etkilenebilir" dedi.

Yavuzyılmaz, akaryakıt fiyatlarının mevcut seviyesinin dahi vatandaş üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu, petrol fiyatlarının 100 dolar seviyelerine ulaşması ve dolar kurunun yükselmesi halinde benzinin litre fiyatının 85 TL'yi, motorinin ise 90 TL'yi aşabileceğini ifade etti. Akaryakıt fiyatlarının zaten Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerinde olduğunu belirten Yavuzyılmaz, savaş koşullarına bağlı küresel risklerin eklendiği bir dönemde hükümetin akaryakıttan yüzde 40'ı aşan oranlarda vergi almaya devam etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz ay TBMM'ye kanun teklifi sunduklarını hatırlatan Yavuzyılmaz, "Vatandaşları korumak adına en azından savaş döneminde akaryakıttan alınan ÖTV ve KDV derhal askıya alınmalıdır" diyerek hükümete acil düzenleme çağrısında bulundu.