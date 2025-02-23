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CHP'den AKP Kongresine Sert Eleştiri

Erhan Adem, AKP'nin 23 yıllık iktidarının tarımı bitirdiğini ve köylünün zor durumda olduğunu belirtti.

23.02.2025 13:24
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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin, "23 yılın sonunda AKP, kendi kongresinde başarı masalları anlatırken, bu ülkenin üreticisi, çiftçisi, köylüsü ayakta kalma mücadelesi veriyor. Onlar Ankara'da salonlarda kutlama yaparken, bu ülkenin köylüsü traktörüne mazot koyamıyor, hayvanına yem alamıyor, toprağına tohum atamıyor.

Türkiye yeniden kendi kendine yeten bir ülke olacak, tarımı çökertenler değil, üretenler kazanacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AK Parti'nin bugün Ankara'da düzenlenen 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin açıklama yaptı. 23 yıldır AK Parti politikaları dolayısıyla tarımın ve hayvancılığın bitme noktasına geldiğini belirten Adem, üretenlerin ve ezilenlerin seçim gününde hesap soracağını kaydetti. Erhan, şunları dile getirdi:

"AKP, bugün 23 yıllık iktidarını kutluyor, kongresini yapıyor, büyük laflarla övünüyor. Ama sormak lazım: Bu 23 yılda tarımı, çiftçiyi, hayvancılığı ne hale getirdiler? Tarlalar ekilmez, ahırlar boş kalır oldu. Mazot, gübre, ilaç fiyatları altında ezilen çiftçi, ekmeyi bırakıp toprağını satmak zorunda kaldı. Köyler boşaldı, tarım bitme noktasına geldi. Üretici maliyetleri karşılayamazken, ithalat kapıları sonuna kadar açıldı. Dünyaya ihracat yapan bir ülke, dışa bağımlı hale geldi. Hayvancılık çöktü, samanı bile ithal eder olduk. Küçük üretici desteklenmek yerine yok edildi, büyük şirketler ise teşviklerle zengin edildi. Şeker fabrikaları satıldı, çiftçi pancar ekemez oldu. Tütün, fındık, pamuk gibi stratejik ürünlerde üreticinin payı düştü, yabancı şirketler kazandı. Gıda güvenliği tehlikeye girdi. Tarım politikası yerine ithalat politikası yürütülünce, bugün marketlerde bile vatandaş en temel gıda ürünlerine ulaşamaz oldu.

23 yılın sonunda AKP, kendi kongresinde başarı masalları anlatırken, bu ülkenin üreticisi, çiftçisi, köylüsü ayakta kalma mücadelesi veriyor. Onlar Ankara'da salonlarda kutlama yaparken, bu ülkenin köylüsü traktörüne mazot koyamıyor, hayvanına yem alamıyor, toprağına tohum atamıyor.

Ama unutulmasın, bu düzen böyle gitmez. Üreteni ezenler, sandık günü geldiğinde halkın karşısına hesap vermeye çıkacak. Türkiye yeniden kendi kendine yeten bir ülke olacak, tarımı çökertenler değil, üretenler kazanacak."

Kaynak: ANKA

Erhan Adem, Çiftçilik, AK Parti, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den AKP Kongresine Sert Eleştiri - Son Dakika

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