CHP'den Alican Uludağ'a Gözaltı Tepkisi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazeteci Alican Uludağ, X hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Her eleştiriyi 'hakaret' diye yaftalamak, gazetecileri adliye koridorlarında yıpratmaya çalışmak; yalnızca muhalif medyaya verilmiş açık bir gözdağı değil, aynı zamanda basın ve ifade özgürlüğünün alanını daraltan antidemokratik bir anlayıştır. Gazetecilik suç değildir!" ifadesini kullandı.