CHP\'den Antalya\'da \'Millet İradesine Sahip Çıkıyor\' Mitingi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, partisinin Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde, "Bu topraklarda halk ne dediyse o olmuştur, millet ne dediyse o olmuştur. Hiç kimse, hiçbir güç, hiçbir yetkiyle ne Ekrem İmamoğlu'nu, ne belediye başkanlarımızı, ne CHP'yi bu milletin gönlünden çıkartamayacak" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi Antalya Kepez'de düzenlendi.

Mitinge katılanlan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Aytekin, "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere birçok belediye başkanımız, belediye başkan yardımcılarımız, belediye meclis üyelerimiz tutsak" dedi.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerine Antalya ile devam ettiklerini söyleyen Aytekin, miting alanının dolduğuna işaret etti. Aytekin, "Ben hep şunu söyler, şunu bilir, şuna inanırım: Bu topraklarda halk ne dediyse o olmuştur, millet ne dediyse o olmuştur. Bugüne kadar böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Hiç kimse, hiçbir güç, hiçbir yetkiyle ne Ekrem İmamoğlu'nu, ne belediye başkanlarımızı, ne Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu milletin gönlünden çıkartamayacak" diye konuştu.