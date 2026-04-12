CHP\'den Ara Seçim Vurgusu

Özel, beraberindeki heyetle Sol Parti Genel Başkanı Önder İşleyen ve parti yönetimini genel merkezde ziyaret etti.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, görüşmede Türkiye'deki sorunların üzerinden geçtiklerini ve düşüncelerini aktarma imkanı bulduklarını söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ekonomiye etkisine dikkati çeken Özel, "Elektrik fiyatlarına, doğal gaz fiyatlarına yüzde 25'lik zamları da yaparak yeni bir enflasyon dalgasını yarattılar. Özellikle de gıdaya inanılmaz zamlar geliyor." diye konuştu.

Özel, Türkiye'de hem asgari ücrette hem de emekli maaşlarında düzenleme yapılması gerektiğini dile getirdi.

Ara seçimle ilgili taleplerini de anımsatan Özel, şöyle konuştu:

"Hatay'ın durumu Can Atalay tarafından tartışmalıdır. Bizce Hatay'da milletvekilliği boşalmamıştır, milletvekili Silivri'de haksız, hukuksuz, Anayasa'ya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı şekilde tutulmaktadır. Ama diyelim ki Hatay, sonra Afyon, ardından Kırıkkale, ardından Kastamonu, Adıyaman, Kocaeli ve İstanbul 1. bölge. Buradaki seçmenlerin seçtiği milletvekilleri boşaldı, üstünden de 30 aydan fazla süre geçti ve buraları Meclis alacağı bir ara seçim kararıyla doldurmakla yükümlü. Anayasa bunu tartışmasız şekilde yazmış, zaten buna itiraz eden kimse de yok."

Söz konusu seçim bölgelerinde 2023'te AK Parti'nin birinci parti olarak çıktığını anımsatan Özel, "Yani 2023'teki bu milletin size yetki verdiği seçimdeki gücünü koruyorsanız, 8 tane milletvekilliği var önünüzde. Neden yapmıyorsunuz ara seçimi? 8 milletvekili seçimi yapıp birinci parti olsanız, bu milletin size oy verdiği günkü güçte olsanız yapmaz mısınız?" diye konuştu.

Görüşmede, partiler arası diyaloğun, işbirliğinin ve eşgüdümün sürmesi noktasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Özel, bu konuda mutabık kaldıklarını vurguladı.

Bir basın mensubunun "Bugünkü temasınız, Türkiye'de siyasetin rekabetten çok ortak sorumluluk üzerinde yeniden şekilleneceği bir dönemin habercisi olabilir mi?" şeklindeki sorusu üzerine Özel, birbirinden çok farklı programları olan, Türkiye'yi yönetme tahayyülleri birbirinden farklı olan ama ortak noktada gücünü sandıktan ve demokrasiden alan siyasi partilerin hep birlikte demokrasiyi savunacağını söyledi.

Sol Parti Genel Başkanı İşleyen de CHP Genel Başkanı Özel'e ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye'deki tüm kesimlerle birlikte yürüyeceklerini belirten İşleyen, "Bugün hep beraber bir umut çizgisi yarattık. Bunu doğru ve birleşik adımlarla sürdüreceğiz ve umut çizgimiz mutlaka ülkenin daha güzel günlere çıktığı bir zafer çizgisiyle buluşacaktır. Buna da kalpten inançla mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.