CHP'den Asgari Ücret Teklifi: 45.800 TL - Son Dakika
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CHP'den Asgari Ücret Teklifi: 45.800 TL

03.07.2026 11:10
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CHP, asgari ücreti 2026'dan itibaren net 45.800 TL'ye çıkarmak için TBMM'ye kanun teklifi sundu.

(TBMM) - TBMM CHP Grup Başkanlığı, asgari ücretin 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 45 bin 800 TL'ye yükseltilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın'ın imzasıyla sunulan "Asgari Ücretin Artırılması ile Sigorta Primlerinin İşveren Hisselerinin Bir Kısmının Hazine Tarafından Karşılanmasına Yönelik Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin gerekçesinde, çalışma hakkının temel bir insan hakkı olduğu vurgulanarak, devletin çalışanların yaşam seviyesini yükseltecek ekonomik ve sosyal tedbirleri alma yükümlülüğü bulunduğu ifade edildi.

Teklifin gerekçesinde, 2026 yılı için belirlenen net asgari ücretin yıllık enflasyonun altında artırıldığı belirtilerek, bu nedenle çalışanların satın alma gücünde kayıp yaşandığı savunuldu. Bu kaybın telafi edilmesi amacıyla 1 Temmuz'dan itibaren net asgari ücretin 45 bin 800 liraya yükseltilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Teklifin gerekçesinde, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 TL'lik net asgari ücretin, TÜRK-İŞ'in Haziran 2026 verilerine göre 35 bin 759 TL olan açlık sınırının altında kaldığına dikkati çekildi.

Gerekçede, "Yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 32 düzeyinde seyretmesi ve Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'ya yükseltmesi, yılın ikinci yarısında ücretlilerin alım gücündeki kaybın daha da derinleşeceğine işaret etmektedir" ifadesine yer verildi.

MALİYET 1,63 TRİLYON TL

Kanun teklifi ile asgari ücretin 45 bin 800 TL'ye çıkarılmasının kamuya ilave 1,63 trilyon TL maliyet getireceği öngörülürken, bu yükün işveren prim destekleri ve ekonomik canlanma yoluyla önemli ölçüde telafi edileceği savunuldu. CHP'li vekiller, düzenleme sayesinde kayıt dışı istihdamın azalacağını ve sosyal güvenlik sisteminin prim tabanının genişleyeceğini öngörüyor.

İŞVERENE PRİM DESTEĞİ

Teklif, sadece ücret artışını değil, işveren üzerindeki mali yükün azaltılmasını da içeriyor. Küçük esnaf, mikro işletmeler ve KOBİ'ler ile özellikle tekstil ve deri sektörünü önceleyen bir yaklaşımla, sigorta primlerinin işveren hisselerinin bir kısmının Hazine tarafından karşılanması öngörülüyor.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Asgari Ücret Teklifi: 45.800 TL - Son Dakika

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