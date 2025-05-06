CHP'den Atatürk Havalimanı Tepkisi - Son Dakika
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CHP'den Atatürk Havalimanı Tepkisi

Ulaş Karasu, havalimanının teknopark ilan edilmesine sert eleştirilerde bulundu.

06.05.2025 16:24
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Atatürk Havalimanı Terminal Binalarının "teknopark" ilan edilmesine tepki göstererek, "Utanmadan terminal binalarını 'teknopark' ilan edip, İstanbul'u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağınızı iddia ediyorsunuz. Teknoloji özerk ve bilimsel üniversiteyle gelişir, teknopark inşa ederek değil" ifadesini kullandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Atatürk Havalimanı terminal binalarının teknopark ilan edilmesi kararına CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu tepki gösterdi. Karasu X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"2019'da sivil uçuşlara, 2022'den itibaren kargo uçuşlarına kapattığınız 'Millet Bahçesi yapacağım' diyerek dozerler ve kepçeler ile pistlerini kırıp mahvettiğiniz, üzerine basket sahaları kurduğunuz Atatürk Havalimanı'nda milletin milyarlarca lirasını çöpe atttınız. Şimdi de utanmadan terminal binalarını 'teknopark' ilan edip, İstanbul'u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağınızı iddia ediyorsunuz! Teknoloji özerk ve bilimsel üniversiteyle gelişir, teknopark inşaa ederek değil. Adınız da yalan, sözünüz de yalan!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Atatürk Havalimanı Tepkisi - Son Dakika

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