CHP'den AYM'ye Kanun İptali Başvurusu - Son Dakika
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CHP'den AYM'ye Kanun İptali Başvurusu

CHP\'den AYM\'ye Kanun İptali Başvurusu
23.07.2026 15:51
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CHP, tapu ve vergi düzenlemelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP, 7579 sayılı Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 7582 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması adına Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partili milletvekilleriyle AYM'ye yaptıkları başvurunun ardından açıklamalarda bulundu.

İptal istemlerinin varlık barışı ve tapu ile ilgili düzenlemelere dair olduğunu belirten Günaydın, "Eğer sizin yurt dışında paranız, nakdiniz, döviziniz, altınınız ve buna ilişkin sermaye araçlarınız varsa, bunları Türkiye'ye getiriyorsanız, 20 yıl boyunca vergiden muaf oluyorsunuz. Bunlar miras olarak bir yakınınıza intikal ederse miras intikal vergisi yüzde 1 olarak uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

İptalini istedikleri düzenlemelerden birinin de nitelikli hizmet bölgeleri ve endüstri bölgelerinde çalışanlara özel ayrıcalıklar ve vergi ayrıcalıkları getiren düzenleme olduğunu belirten Günaydın, düzenlemenin, bu bölgelerde çalışan şirketlerden bazılarına kurumlar vergisi ve gelir vergisi ayrıcalığı getirdiğini, bunun keyfiyete yol açabileceğini belirtti.

Tapu ile ilgili kanunda da yurttaşların mülkiyet ve barınma hakkını ilgilendiren düzenlemeler getirildiğini belirten Günaydın, bunlardan bazılarının; yapı kooperatiflerinde tapu devrinin yapılması için tüm inşaatın bitmesinin beklenmesi, çevre danışmanlık firmalarının yetkilendirmiş kişilerinin idarece belirlenmesi ve özel mülkiyetlerin acele kamulaştırılmasına ilişkin olduğunu ifade etti. Günaydın, söz konusu düzenlemelerin mülkiyet ve barınma hakkını ihlal ettiğini savundu.

Günaydın, kamunun elindeki taşınmazların özelleştirilmesi, üçüncü kişilere devredilmesi ve elde edilen tutarların Cumhurbaşkanlığına ödenek olarak kaydedilmesi şeklinde de düzenlemeler yapıldığını belirterek, "kamu yararının aleyhine bu düzenlemelerin iptalini" talep ettiklerini bildirdi.

Günaydın, söz konusu kanunlarla kadastro sırasında veya sonrasında yapılan işlemlerle ortaya çıkan geometrik itiraz düzeninin ortadan kaldırıldığını, mahalli idareler ile şirketlerinin yeni şirket kurmasının Cumhurbaşkanı iznine tabi tutulduğunu, bu düzenlemelerin de Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürdü.

Yasal düzenlemeler arasında Akşehir Gölü'nün kıyı kenar çizgisinin değiştirilmesi ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca meraların yapılaşmaya açılması ve Başkanlığın elindeki bağımsız bölümlerin satışı konusunda Kamu İhale Kanunu'ndan istisna tutulmasının bulunduğunu belirten Günaydın, bunların yurttaş ve kamu yararına olmadığını ifade etti.

Gökhan Günaydın, her iki başvurularının da AYM tarafından incelenerek, iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesini istediklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den AYM'ye Kanun İptali Başvurusu - Son Dakika

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