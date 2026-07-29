CHP'den Bayraktar'a Tepki - Son Dakika
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CHP'den Bayraktar'a Tepki

CHP\'den Bayraktar\'a Tepki
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, işçilerin maaşlarının geç ödenmesiyle ilgili Bakan Bayraktar'a eleştiride bulundu.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "İşçilerin maaşını ödemesi gereken firma. Firma bunu 17 gün sonra ödediyse onların sorunu" diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a tepki göstererek, "İşçinin alın teri kimin sorunu? Sayın Bayraktar'a hatırlatmak isterim: İşçilerin haklarını alamadığı bir tabloda sorumluluk yalnızca şirkete bırakılamaz" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın "İşçilerin maaşını ödemesi gereken firma. Firma bunu 17 gün sonra ödediyse onların sorunu" sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Sarı, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan, 29 Nisan'da 'Firma bunu 17 gün sonra ödediyse onların sorunu' demiştiniz. Bugün Doruk Madencilik işçilerinden biri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde hakkını ararken baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Şimdi soruyoruz: İşçinin alın teri kimin sorunu? Sayın Bayraktar'a hatırlatmak isterim: İşçilerin haklarını alamadığı bir tabloda sorumluluk yalnızca şirkete bırakılamaz."

NE OLDU?

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik bünyesinde çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) üyesi maden işçileri, "alacaklarının resmi taahhütlere rağmen ödenmediği" gerekçesiyle dün Ankara'daki holding önünde oturma eylemi başlatmıştı. İşçiler, bugün de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Bir işçi açıklama esnasında baygınlık geçirdi.

Konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İşçilerin maaşını ödemesi gereken firma. Firma bunu 17 gün sonra ödediyse onların sorunu" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Müslim Sarı, Güncel, Son Dakika

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