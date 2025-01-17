CHP\'den Beşiktaş Belediye Başkanı\'nın Tutuklanmasına Sert Tepki

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(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklanmasına tepki gösterdi.

Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın, somut hiçbir delile dayanmayan bir kararla tutuklanması, halkın iradesine vurulmuş açık bir darbedir! Adaletin siyasetin maşası haline getirildiği bu karar, Saray düzenini sürdürme ve milyonları yoksulluğa mahkum edilmesini örtme çabasıdır! Seçilmiş başkanımıza kelepçe vuranlar bilsin ki; bu hukuksuzluğa asla boyun eğmeyeceğiz! Bu karanlıktan ülkemizi mutlaka çıkaracağız! ya hep beraber, ya hiçbirimiz" dedi.